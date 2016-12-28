العمل اجتماعي تراثي يتناول حقبة قديمة من المجتمع الكويتي



خلود أبوالمجد

أكد الفنان المنتج عبدالله السيف أن التحضيرات النهائية انطلقت من أجل بداية تصوير أحدث الاعمال الدرامية التلفزيونية «كحل أسود قلب ابيض»، والذي وصفه السيف، في تصريح خاص، بأضخم كإنتاج تلفزيوني خليجي لرمضان 2017.

وأشار السيف الى أن شركة «ديتونا» للانتاج الفني شرعت منذ عدة أسابيع في التحضير لتصوير أضخم إنتاج خليجي لرمضان 2017 بعنوان «كحل أسود قلب أبيض»، وقال: يأتي هذا العمل بعد الانتهاء من إنجاز مسلسل «صوف تحت حرير» الذي فرغنا من تصويره في دولة الامارات العربية المتحدة، من تأليف الكاتبة ايمان سلطان وإخراج المخرج القدير محمد دحام الشمري، وشارك في بطولة العمل حشد من النجوم ومنهم «الهام الفضالة وخالد امين واحمد السلمان ولطيفة المجرن واحمد الهزيم واحمد ايراج وفوز الشطي وعبدالله الباروني وحمد اشكناني» وكم آخر من أجيال الفنانين الخليجيين، والعمل في طريقه للعرض خلال الفترة القصيرة المقبل، ومبرمج للعرض خارج الدورة الرمضانية.

وتابع: مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» من تأليف الكاتبة المتميزة منى الشمري وإخراج القدير محمد دحام الشمري، والعمل مقتبس من المجموعة القصصية للكاتبة منى الشمري «يسقط المطر تموت الاميرة» ومنها قصة «كحل اسود قلب ابيض» الذي سيكون عنوانا للمسلسل، وهو عمل اجتماعي تراثي يتناول حقبة قديمة من المجتمع الكويتي وفية تقدم بيئات جديدة تماما لم تقدم من ذي قبل في الدراما الكويتية او الخليجية.

وحول فريق العمل، قال عبدالله السيف: نحن أمام عمل ضخم ولعله الاكثر ضخامة مما هو مطروح على الساحتين المحلية والخليجية، وفيه عدد بارز من النجوم ومنهم «نور وجاسم النبهان وعبدالمحسن النمر وميس كمر وبشار الشطي وعبدالله التركماني وأمل العوضي ومرام ومنى حسين وعبدالله الباروني وليلي السلمان وغزلان» وعدد آخر من الفنانين الشباب. وسيصور العمل في مدينة دبي وعدد من المدن في دولة الامارات العربية، اثر التجربة التي حققناها مع فريق عمل إنتاجي متميز كان وراء نجاح التجربة على كل المواصفات الفنية.