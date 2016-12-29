أعلنت الفنانة السورية، ديما بياعة، أنها ستقاضي كل من يسيء إلى والدتها الفنانة مها المصري، بعد الانتقادات التي واجهتها الأخيرة بسبب إجرائها العديد من عمليات التجميل. وذكر احد الموقع الالكترونية السورية أن ديما توعدت كل من أساء إلى والدتها وانتقدها إلى حد التجريح، جراء ما وصل إليه شكلها الحالي بسبب عمليات التجميل، وقالت إن والدتها حقنت شفاهها، فيما مضى، بمادة «الفيلر» المنتجة من مادة «السيليكون»، باعتبارها كانت موضة آنذاك، لكن للأسف كانت المادة المستخدمة سيئة، حيث تفشت فيما بعد حول فمها، ما اضطرها للحقن 3 مرات، بعدما وعدها أكثر من طبيب بأنه قادر على استئصال المادة السيئة، ما زاد في تورطها وذلك لافتقارهم للمهنية، بالإضافة إلى كذبهم وغشهم، ما استدعى منها إجراء عملية للمرة الخامسة، تحت إشراف طبيب مكسيكي، وهي الآن في تحسن ملحوظ.

وطالبت الجميع بالابتعاد عن مثل هذه الأمور، معلنة أنها ستقاضي كل من يسيء لوالدتها، من خلال محكمة الجرائم الإلكترونية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانب آخر، اتفق جمهور النجمة الشابة منة شلبي مؤخرا بعد ظهورها في أكثر من مناسبة بشكل صادم بأن «النحافة لا تليق بها»، وسببت شلبي صدمة لجمهورها عندما تجاهلت الانتقادات التي وجهت اليها سابقا لنحافتها ونشرت صورا مع النجم خالد الصاوي وفريق عمل فيلم «الأصليين» للاحتفال بانتهاء تصويره، وظهرت منة وهي تغطي شعرها، بينما ظهرت معالم الإرهاق والمرض على وجهها الخالي من الماكياج.