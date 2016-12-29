بشار جاسم

الفنانة حلا منقطعة منذ فترة عن المشاركة في المسلسلات الدرامية، لأنها وكما تقول لا تريد تكرار شخصية أدوار الشر، فهي تحب التنويع، بالاضافة الى انها متضايقة من بعض المنتجين بسبب أجرها والعديد من الأمور.

«الأنباء» هاتفت حلا وسمعت سبب ابتعادها، حيث قالت: «صارلي سبع شهور موقفه شغل، لأن قاعدين يحكروني بأدوار الشر، عشان جذي اعتذر، بالاضافة الى ان بعض المنتجين مو راضين يزيدون اجري، يعني للحين انا طول 8 سنين اجري واقف.. مو معقولة».

وعن آخر أعمالها التي عرضت، قالت: «في شهر رمضان الماضي لقيت صدى حلو في الاعمال اللي اشتغلتها، مثل «حكايات حب» إخراج عبدالله التركماني ومسلسل «المحتالة» إخراج المخرج الاردني محمد العوالي، وهو عمل كوميدي اجتماعي، وأول مرة أخوض هالتجربة، و«المحتالة» بطولة النجمة هدى حسين وسحر حسين وهيا الشعيبي ومرام وياسر المصري وبدر الشعيبي وعبدالله الطراروة، واعتز وفخورة أني اكثر الفنانات الشابات اللي اشتغلت مع النجمة القديرة هدى حسين، وهذا يعتبر لي سابع عمل يجمعني معها، والاحلى ان بدايتي الفنية كانت معاها، فاول مسلسل لي في بدايتي كان «سارة» بطولة النجمة هدى حسين وإخراج غافل فاضل، ومن بعد «المحتالة» خذيت لي استراحة محارب لأني عام 2016 قدمت 4 مسلسلات «الحب الحلال» و«حكايات حب» و«قلوب لا تتوب» و«المحتالة» فحبيت اريح، واعتذرت عن الاعمال المسرحية، واعتذرت عن الاعمال اللي حاليا تتصور».

وتابعت: «اعتذرت عن مسلسل «ذكريات لا تموت» والسبب ان الدور مكرر، وما حبيت أكرر هالتجربة اني اجسد دور البنت الانانية الشريرة القاسية، بصراحة زهقت وأنا اكرر هالشي آخر ثلاث سنوات، هالمرة احب ان اقدم شي مختلف، لأني احب الأدوار الطيبة اللي فيها إنسانية، واحب الادوار الرومانسية، وان شاء الله هالسنة بركز بعد على الجانب الغنائي لان صار لي سنتين مانزلت أغنية «سينغل»، وآخر «سينغل» نزل لي أغنية «ويلي ويلي» كلمات فهد الرويضان وألحان ضاري المسيليم، وان شاء الله هالسنة راح أخوض تجربة تمثيل فيلم سينمائي من إنتاج ضاري المسيليم راح يتصور في الصيف القادم بإذن الله، وهو عبارة عن فيلم كوميدي».

وختمت حلا حديثها، قائلة: «أتمنى في السنة الجديدة عام 2017 ما أتكاسل وابتعد شوي عن سالفة رفض الاعمال، وعموما أنا حيل بيتوتية جدا، وما طوف الفرص اللي ما تتعوض، أنا اعترف أني رفضت وايد وطوفت اقوى الفرص لأني فضلت قعدتي بالبيت عليها، وكنت أقول «لاحقة على رزقتي مو مستعيلة»، واعترف الحين ماكلني الندم بخصوص هالشي، فعلا ندمانة، وأوعد نفسي هالسنة راح اكون أقوى وافضل، لأن هذا مطلب من الجمهور ومن زملائي الفنانين والفنانات اللي شايفين فيني شي غير ويقولون اني نجمه ولازم اشتغل على نفسي عدل وما طوف الفرص لأني استحقها».