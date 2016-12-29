أميرة عزام

بدأ المذيع فايز الرسمان مشواره الاعلامي عام 2008 بالعمل بقطاع الاخبار بإذاعة الكويت، ثم انتقل عام 2011 للعمل في احدى القنوات الخاصة كمذيع للاخبار السياسية، وفي 2014 تولى العمل بقناة المجلس كمذيع للأخبار.

«الأنباء» التقت الرسمان لنعرف منه جديده وخططه المستقبلية والعديد من الامور الشائقة، فإلى التفاصيل:

ماذا عن طموحك الاعلامي؟

٭ اعشق الاخبار السياسية، واتطلع للعمل بوسائل اعلامية كبيرة وهو ما يتطلب المزيد من الجهد وتنمية الذات واتقان العمل للارتقاء بالاعمال التي يتم تقديمها بدرجة اكبر ولدي فكرة اعمل عليها حاليا لتقديم برنامج سياسي غير تقليدي على المستوى العربي مع شخصيات سياسية، ويمكن ان يذاع هذا البرنامج على قناه المجلس.

حدثنا عن بعض المواقف الطارئة التي قد تحدث على الهواء وكيفية التصرف حيالها؟

٭ هناك العديد من المواقف التي قد تحدث على الهواء مثل انطفاء الشاشة او الضوء، او سقوط احد المصورين امامك، او تعدي احد الضيوف على الضيف الآخر، ويتم التصرف حيال هذه المواقف حسب كل حالة فقد يتم ذلك بالابتسامة عندما يتطلب الموقف ذلك، وفي جميع الاحوال ينبغي التحلي بالحكمة لتدارك الاخطاء التي هي حتما واردة.

ما رأيك في المنظومة الاعلامية الحالية؟

٭ الكويت دولة متميزة في العديد من الفنون والآداب منذ عشرات السنين ومن بينها الاعلام الذي يعد اعلاما عريقا ارى مستواه فوق الممتاز.

ما الشيء الذي تحرص عليه في عملك كإعلامي؟

٭ اضع خدمة الكويت نصب عيني دائما في اي وقت واي مكان، وكما يدعونا - صاحب السمو الامير حفظه الله – الى نبذ الكراهية والوحدة والتلاحم في هذا الوطن فإنني احرص على ذلك خاصة ان اصالة هذا الشعب العريق قد ظهرت جلية واضحة إبان ازمة الغزو، كذلك البعد عن شخصنة الامور والتعامل مع كل الاطراف سواء اعضاء مجلس الامة او العاملون بالحكومة بمنتهى المهنية والموضوعية والتجرد والاتجاه للانتقاد البناء وابراز المميزات وليس التركيز على الاخطاء.

من من الاعلاميين اثر فيك؟

٭ الاعلامــي محـمـــد السنعوسي (ابو طارق).

ومن تراه الافضل عربيا وعالميا من بين مقدمي البرامج؟ واي المدارس العربية تراه الافضل؟

٭ القنوات العربية زاخرة بالعديد من الاعلاميين الاكفاء، وتعجبني المدرسة المصرية لعراقتها، وانا شخصيا اتابع الاعلامي المصري وائل الابراشي واحب طريقة حواره واعطاءه الفرصة للطرف الاخر دون تجريح، وعالميا ارى المذيعة الأميركية اوبرا تتسم بالعفوية والتلقائية التي جعلتها تتفوق على الجميع، ونحن بحاجة لمثل اسلوبها الذي يتسم بعدم التكلف.

كلمة أخيرة؟

٭ اود ان اقدم رسالة شكر لادارة قناة المجلس على الجهد المبذول خلف الكاميرات للظهور بأبهى صورة امام الجمهور والارتقاء بالقناة الحديثة الى ان وصلت لمصاف القنوات الكويتية، وعلى رأسهم عبد الحكيم السبتي - الوكيل المساعد لقطاع الاعلام بالامانة العامة لمجلس الامة الكويتي، وسليمان السمحان - مدير تلفزيون المجلس.