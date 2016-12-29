محاولات باخواس علوان زوج ومدير أعمال ووالد ابنة الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، لا تتوقف لعودة الحياة الزوجية بينهما، حيث ذكرت تقارير صحافية انه لجأ مؤخرا لعدد كبير من زملائها داخل الوسط الفني وأصدقائها المقربين لإثنائها عن قرار الانفصال، ولكن مازالت الفنانة اللبنانية تتشبث بقرارها، وطالبته بأن تأخذ منه ابنتهما الوحيدة، والتي تعيش مع والدتها في لبنان.

ونظرا للأزمات التي جمعت دوللي، بزوجها علوان، خلال الأيام الماضية، ووصول الأمر رغبتها الطلاق والانفصال عنه، وتركت دوللي منزلها، ما جعل باخوس يستغل صفحة دوللي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرسل بعض المقربين منها بعد معرفته بـ «الباسوورد» وبعضهم بكلام يسيء إليها وآخرين أرسل لهم ألفاظا خادشة، بحسب ما قالته دوللي لعدد من أصدقائها المقربين.

وعقب استرداد دوللي لحسابها على «فيسبوك»، وقيامها بتغيير «الباسوورد»، أعلنت هذا الأمر عبر حسابها وكتبت نصا: «بعتذر من كل اللي وصلن مسج من هيدا الأكونت، مش أنا اللي راسلتكم في الـ 24 ساعة اللي فاتت».