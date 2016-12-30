انتهى الفنان "يوسف العماني" من عمل فني جديد يحمل عنوان "أهل الفتن"، يترجم خلاله نظرة خاصة حول ما يحدث في وطننا العربي من مآس تسببت بها الفتن.

وعن رأيه بالعمل، قال "العماني" : "قدمت هذا العمل تماشيا مع رؤية حيادية لما يؤول إليه حال الأوطان، بعد أن دخلت عليه الفتنة".

وتابع: "نحن نرى ما يحدث في عالمنا العربي، وما يحدث هي فتنة، وأهل الفتن هم من أضاعوا الدول وأوصلوها إلى ما هي عليه، والشعب وحده من تضرر فقط، فمنهم من سافر ومنهم من تهجر وتغرب بعيدا عن أرضه وبيته".

وتمنى "العماني" من الله عز وجل أن يبعد أهل الفتنة عن الجميع: "الفتنة موجودة في المنازل والمؤسسات وكل مكان, لا للطائفية، فكلنا أبناء آدم وحواء، ولو كنا في بناء واحد ووقع، سيموت الكل ويتضررون، ولن تفرق الحادثة بين طائفة وأخرى، والفتنة أشد من القتل، ولعن الله الفتنة وأصحابها"

والعمل من كلمات "عثمان المنصوري", وألحان وغناء "يوسف العماني"، وإنتاج "أوبرا استيديو"، وتنفيذ وإخراج "وائل عيد"، وإشراف "سمير المولى"، وتوزيع "محمد مطر".

كما أشرف على العمل في الرؤية والتنسيق الموسيقي" "محمد سعد"، مكس "وسام سلطان"، وماستر "عبدالله العماني"، ووتريات " وليد شعبان" .