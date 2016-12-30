عقب إجازة الأمومة وإحياء سلسلة حفلات وأفراح في عدد من الدول العربية، عادت النجمة اللبنانية ميريام فارس للتركيز على أعمالها الخاصة وإطلاق الأغنيات المصورة على طريقة الفيديو كليب، وكان آخرها «غروك» من ألبومها «آمان».

وصـورت ميريام الكليب تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، والذي ستعاود، بحسب مجلة «لها»، التعاون معه قريبا في أغنية جديدة تستعد لتصويرها، وستكون هدية وخبرا سارا لجمهورها في عام 2017، تمهيدا لطرح ألبوم غنائي جديد، بعد انقطاعها الفترة الماضية عن الإصدارات الغنائية واكتفائها بفيديو كليبات من ألبومها الأخير.

وكانت ميريام قد ظهرت في «غروك» بشعر قصير ولوك مختلف تماما عن الذي عهدناها فيه سابقا، وكذلك سيكون تعاونها الجديد مع ترحيني في الأغنية المرتقب صدورها، بحيث ستكون الفكرة والقالب جديدين.

وعلى صعيد آخر، يبدو أن المفاوضات بين ميريام ومحطة الـ LBCI جارية على قدم وساق، لتكون إحدى ضيفات الموسم الجديد من برنامج «لهون وبس» من تقديم هشام حداد، بعد احتفالات العام الجديد، وتتجه الأمور نحو منحى إيجابي.