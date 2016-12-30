سماح جمال

أكدت الفنانة حنان المهدي انها تعيش حالة من الركود المسرحي في الفترة الأخيرة، وقالت: كلما طال هذه الابتعاد بيني وبين خشبة المسرح أشعر بالحزن، ومشتاقة للعودة إليها مجددا حال توفر العمل المناسب، لا أريد ان يطول هذا الابتعاد أكثر من ذلك، ولذا كنت حريصة على حضور في المهرجانات المسرحية التي أقيمت بالفترة الماضية سواء كان مهرجان الكويت المسرحي، أو مهرجان أيام المسرح للشباب، واستمتعت بهما وبكل العروض التي قدمها زملائي.

وحول نشاطاتها في الفترة الماضية، قالت المهدي، في تصريح لـ «الأنباء»: منشغلة بعملي كمخرجة في تلفزيون الكويت، وبدأنا الدورة الأولى من برنامج «ماجستايل» وهو من إعداد غنيمة الرشيدي، وتقديم فاطمة بوحمد.

أما عن الفكرة التي يدور حولها البرنامج وما يتضمنه من فقرات، فردت: الخط الأساسي للبرنامج هو الأزياء والموضة والمصممين بالطبع، ولكننا نأخذها ونتناول المواضيع من زوايا مختلفة، فهناك على سبيل المثال فقرة نتحدث فيها عن الأزياء التي قدمت في الأفلام السينمائية ومدى تماشيها مع تلك الفترات الزمنية.

وعن السبب وراء استمرارها في إخراج برامج تتعلق بالأزياء والموضة، أجابت: برنامجنا السابق حقق نجاحا وكانت أصداؤه إيجابية، فوجدت مع المعدة غنيمة الرشيدي ان تقديم هذا البرنامج سيشكل إضافة، وفي الوقت نفسه نستثمر النجاح الذي حققناه في السابق، نافية اقترابها من تقديم تجربة درامية في الفترة المقبلة، وأضافت: لم اخطط لمستقبلي في هذه الناحية بعد فما زلت بمرحلة تردد، خاصة مع انشغالي ببرنامجي لما يحتاجه من وقت ومجهود كبير وتصوير مسلسل يحتاج لفترة طويلة وشبه تفرغ.

وأكملت حنان المهدي: وحاليا تحمست للمشاركة في أفلام سينمائية، خاصة بعد تجربتي الناجحة في «حبيب الأرض» والأصداء الإيجابية التي حققها الفيلم، كما انني شاركت كذلك في عدد من الأفلام السينمائية القصيرة، التي من المقرر مشاركتها في مهرجانات سينمائية.