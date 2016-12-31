«التجارة شطارة» حاز إعجاب الجمهور

برغم النجاح الذي حققه نواف الشمري في تقديم العديد من الأعمال الفنية مثل «سيف العرب» و«فرسان المناخ» و«فرحة امة»، و«قاصد خير»، إلا انه يرى ان تقديمه لدور الحبيب لن يلقى ذات النجاح، مؤكدا ان أدوار الكوميديا التي تقدم الابتسامة للجمهور هي فقط التي ترضيه وتشعره بالسعادة لأنه رسم الابتسامة على محيا الآخرين.

«الأنباء» التقت بالفنان نواف الشمري في حوار سريع، وإلى التفاصيل:

أميرة عزام

ماذا عن الأعمال الأخيرة للفنان نواف الشمري؟

٭ انتهيت العام الماضي من فيلم أكشن كوميدي بعنوان «التجارة شطارة» تم تصويره في اوكرانيا مع المخرج عبدالله السلمان مع الممثلين أحمد العونان وخالد عجيرب ومحمد خورشيد وبدر العنزي، وقد لاقى الفيلم صدى ممتازا عند الجمهور الكويتي.

ما المنتظر تقديمه خلال الفترة المقبلة؟

٭ هناك مسلسل من المنتظر تقديمه خلال رمضان المقبل مع الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا، إلا ان مرض بوعدنان حال دون البدء في تصويره، وانتهز الفرصة لأدعو له بأن يتم الله شفاه على خير، وهناك مسلسل رمضاني جار الاتفاق عليه مع بعض الزملاء في الإمارات، وفي حديث مع أحد المنتجين عن المشاركة بعمل مسرحي كوميدي لم يتم الاتفاق عليه بعد.

وما آخر نشاطاتك الخيرية والاجتماعية؟

٭ أشارك مع الرئيس الفخري للنادي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة الخليفة الصباح والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح في العديد من الفعاليات الخاصة بمسابقات ونشاطات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأوجه لهما جزيل الشكر والامتنان لما تقدمانه لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

ما أكثر الأدوار التي تحب العمل بها؟

٭ أعشق أدوار الكوميديا التي تقدم الابتسامة للجمهور، فهي تشعرني بالسعادة لأنني شاركت في إسعاد الغير، و«رحم الله امرأ عرف قدر نفسه» فأنا لا أصلح لأدوار العشق والرومانسية بين الحبيب والحبيبة.