القاهرة ـ محمد صلاح

انتهى الفنان أشرف عبدالباقي من تصوير 26 حلقة من برنامجه التلفزيوني الجديد «عيش الليلة»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة MBC.

البرنامج من إخراج طارق فهمي وهو مقسم على موسمين كل منهما 13 حلقة، وتدور فكرته حول استضافة الثنائيات الفنية للحديث عن أبرز الذكريات الخاصة لكل منهما، بالإضافة للقيام بتقديم عدة فقرات اجتماعية وترفيهية بشكل مختلف.

ومن أبرز ضيوف البرنامج، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وشريف سلامة وزوجته داليا مصطفى، وأحمد رزق واحمد الفيشاوي، وعصام كاريكا وسمية الخشاب، ونيللي كريم وإدوارد، وأحمد آدم وصلاح عبدالله، والثنائي شريف منير ومدحت صالح، ولوسي وأحمد زاهر، ودنيا ووالدها سمير غانم وغيرهم.