كشفت الفنانة فيفي عبده عن مفاجأة لجمهورها في ليلة رأس السنة عبر حسابها الشخصي على «انستغرام»، ونشرت عبده فيديو لها قالت فيه لجمهورها: «حبيت أقولكم على المفاجأة اللي محضراها لكم في رأس السنة، هقعد معاكم ساعة ونصف من البيت عندي في الصالون بتاعي وهقدملكم رقصات وأغاني جديدة مباشر على صفحتي على اليوتيوب، وإن شاء الله تعجبكم، وتقدروا تشوفوني من جميع أنحاء العالم».

جدير بالذكر ان فيفي عبده تشارك في الفيلم الجديد «لعب عوالم» والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول حياة العوالم في الماضي والحاضر، وظهور راقصات جدد، ويشارك فيفي في البطولة بيومي فؤاد وريم البارودي وحجاج عبدالعظيم والمطربة الشعبية أمينة وسمسم شهاب وأحمد الجوهري وعصام جيجا، ومن إنتاج الزواوي، وتأليف أسماء حجازي، وإخراج محمد خضري.