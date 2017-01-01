يبدو أن عودة الفنانة سيرين عبدالنور إلى الدراما ستكون من خلال مسلسل تلفزيوني رمضاني ستصوره تحت إدارة المخرج السوري سيف الدين سبيعي وبمشاركة الممثل السوري قيس سيف الشيخ نجيب.



ولم تعلن سيرين حتى الآن عن ارتباطها بهذا العمل، بل سبقها إلى هذه الخطوة المخرج سيف الدين السبيعي الذي نشر صورة تجمعه بها وبالممثل قيس الشيخ نجيب، عبر صفحته الرسمية على «إنستغرام» مع تعليق: «حلوين قيس وسيرين.. مش هيك»، ولم يكشف السبيعي عن تفاصيل العمل.



ويبدو أن سيرين اتخذت قرارها وحسمت موقفها بالعمل تحت إدارة المخرج سيف الدين السبيعي، متناسية، بحسب موقع «سيدتي نت»، تصريحاته السابقة التي انتقدها فيها كما مجموعة من الممثلين والممثلات اللبنانيين، في بادرة طيبة، تؤكد أن الفن يجمع ولا يفرق.