خلود أبوالمجد

توج الشاعر السعودي منصور سعود بن سحلي الحربي بلقب النسخة الرابعة من برنامج الشعر الجماهيري «شاعر العرب»، بينما حل الكويتي مشعل صالح الشويب المطيري ثانيا، وجاء في المركز الثالث السعودي راجح نايف العتيبي، وذلك في ليلة ختام اسطورية اتسمت بجمال الصورة وكثافة الحضور، أغلقت ستارة «شاعر العرب» للدورة الرابعة على جائزة الأمير سعود بن محمد آل سعود يرحمه الله، وسط حضور جماهيري كبير احتشد في مسرح عبدالحسين عبدالرضا تقدمه الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش ورئيس اللجنة العليا للبرنامج رئيس مجلس إدارة تلفزيون رواسي الإعلامي فايز بن دمخ والشيخ فيصل الدويش.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني، ثم ألقى الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش، كلمة ثمن فيها إقامة النسخة الرابعة من البرنامج بالتزامن مع احتفاء الكويت باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية، مؤكدا على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات الثقافية التي من شأنها الحفاظ على الموروث الخليجي والعربي، ومشيدا بتنظيم المسابقة وتفاعل الجمهور معها طوال الفترة الماضية.

وفي كلمته التي سبقت إعلان الفائز بلقب «شاعر العرب»، قال رئيس اللجنة العليا للبرنامج رئيس مجلس إدارة تلفزيون رواسي الإعلامي فايز بن دمخ: «أرحب بالحضور، والتمس العذر لأبناء الأمير سعود بن محمد آل سعود «رحمه الله»، لتعذر حضورهم في هذا المساء، وانتهز الفرصة لأؤكد على سعادتي بختام الدورة الرابعة من البرنامج على جائزة الأمير سعود بن محمد آل سعود بكل تميز ونجاح ومصداقية، وأشرف بان تكون الدورة الحالية من «شاعر العرب» على نفقتي الخاصة وهذا شرف كبير واعتز به، ليس هناك ما يناهز ان أتحمل جائزة الأمير سعود بن محمد آل سعود الذي لقب بـ «أبو هلا» من شدة كرمه، وهو الذي وصفه الأمير سلطان بن عبدالعزيز «رحمه الله» بأن الأمير سعود بن محمد أكرم آل سعود».

وأضاف بن دمخ: «كسبت محبة الناس وتقديرهم واحترامهم من خلال إلغاء التصويت، واستضفنا الشعراء بكل يسر ودون ان نكلفهم أي شيء، ولا ننتظر منهم إلا الدعاء لنا بالتوفيق، وأشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت لأنه سخر لنا الإمكانات لإقامة هذه الدورة واخص بالشكر د.بدر الدويش والشكر موصول إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تسخير الجهات الأمنية لتأمين المسابقة».

وشدد بن دمخ على انه لم يتدخل في عمل لجنة التحكيم وقال: «أقسم بالله اني لم أتدخل في تحديد مسار اللقب وان الاختيارات هي رأي اللجنة الخاص»، كاشفا ان اصحاب المراكز من الرابع الى الثاني عشر يحصلون على 30 ألف ريال سعودي، مؤكدا عدم تصنيف تلك المراكز وانما يعتبرون جميعهم في المستوى الرابع.

وكشف رئيس اللجنة العليا لبرنامج «شاعر العرب» انه تلقى إغراء لشراء اللقب ولكنه رفضه، وقال: «أشرت الى هذا الأمر للتأكيد على مصداقية البرنامج، وأتمنى ان يتحلى الجميع بصفات الفرسان وان يصفق كل من حضر للفائز بلقب النسخة الرابعة من البرنامج».

وتمنى بن دمخ في ختام كلمته ان تدعم الدول والحكومات الثقافة، وان يعتد برأي المثقف لأنه صاحب رؤية وبصيرة نافذة ويحمل هم المجتمع، داعيا المولى سبحانه وتعالى بدوام الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعا بن دمخ لسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووصفه بأنه مستقبل الأمة العربية والإسلامية لما فيه من تدين متزن وسمو الأخلاق والعدل والجدية بالعمل.