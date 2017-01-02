أحمد الفضلي

تستعد الفنانة القديرة هدى حسين لتنفيذ تجربة درامية رمضانية جديدة تتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «إقبال يوم أقبلت»، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره في الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه ضمن سباق رمضان عبر عدد من القنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يشكل العمل التعاون الثاني للثلاثي هدى حسين والفنان السعودي عبدالمحسن النمر والنجمة هبة الدري بعد النجاح الذي حققوه في رمضان الماضي من خلال مسلسل «جود»، الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة في الكويت وعدد من دول مجلس التعاون، حيث نجح النص في استقطاب كم كبير من المشاهدين خلاف الأداء المميز للنجوم المشاركين في العمل.

ومن المنتظر أن يلعب الثلاثي أدوار البطولة في المسلسل الذي تتمحور قصته حول فتاة تدعى «إقبال» تعاني الأمرّين من تقلبات الحياة، ويرصد العمل، الذي كتب نصه الكاتب حمد الرومي ويتصدى لإخراجه المخرج منير الزعبي، العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا وأغلب المجتمعات الخليجية والعربية للكشف عن هذه القضايا لوضع الحلول الأنسب لها.

جدير بالذكر، أن هدى حسين انتهت مؤخرا من تصوير أغلب مشاهدها في المسلسل الاجتماعي الدرامي «حياة ثانية» الذي صور في إمارة دبي ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، تأليف وسيناريو وحوار علاء حمزة، إخراج محمد القفاص، إنتاج عامر صباح، ومن المقرر عرضه في الأيام المقبلة عبر قناة «أم بي سي».