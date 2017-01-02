قام أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين بزيارة تفقدية لمركز جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا الكويتية)، وقام بالزيارة الفنان الموسيقار غنام الديكان، والمخرج عبدالله عبدالرسول، وأحمد القطامي وجمال اللهو ونجم العميري، حيث تفقد مجلس إدارة جمعية الفنانين هذا الصرح الثقافي والفني الكبير والذي يعتبر علامة بارزة لصروح الثقافة والفنون على مستوى الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة أعرب مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتين عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بهذه المنشأة الثقافية الفنية العالمية، وأشاد بهذا الصرح الكبير لدولة الكويت لإبراز الوجه الحضاري للحركة الفنية الكويتية، وأكد على المستوى المميز لمرافق مركز جابر الأحمد الثقافي من دور العرض والقاعات وجميع التقنيات المتوفرة بالمركز والتي تخدم الحركة الفنية الكويتية وتجعلها في مصافي الفنون العالمية.

ورفع مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتوجيهاته السامية لرفع مكانة الحركة الثقافية والفنية لدولة الكويت، وتقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير للديوان الأميري وإلى مجلس إدارة مركز جابر الأحمد الثقافي وإلى وزارة الإعلام وإلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدورهم الكبير في إنشاء هذا الصرح الثقافي الذي يعتبر علامة بارزة ونقلة نوعية وحضارية في تاريخ الحركة الثقافية والفنية الكويتية، والحفاظ على المكانة الكبيرة لمكانة الفنون الكويتية، والتي لها التاريخ الحافل بالإنجازات على المستوى الإقليمي.

وشارك مجلس إدارة جمعية الفنانين في الجولة التفقدية لمركز جابر الأحمد الثقافي ريم سالمين من وزارة الأعلام واحمد الريس من مركز جابر الأحمد الثقافي.