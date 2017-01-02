أكد رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان أن دعم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود الصباح، بالإضافة لمتابعة واهتمام م.علي اليوحة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كان له أبعد الأثر في تسهيل مهمة فريق مسرحية «القلعة» التي ستمثل الكويت في مهرجان المسرح العربي الذي تستضيفه الجمهورية الجزائرية.

وقال السلمان في تصريح له: نثمن جهود ورعاية ودعم الشيخ سلمان الحمود الصباح ومتابعته لأدق التفاصيل الخاصة بسفر فرقة المسرح الكويتي من خلال فريق مسرحية «القلعة» لتمثيل الكويت في أعمال الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي سيقام في الفترة من 10 حتى 20 يناير الجاري، وهو ما يمثل إنجازا يضاف لرصيد المسرح في الكويت، خصوصا بعد ان كانت فرقة المسرح الكويتي قد فازت بجائزة «القاسمي» لأفضل عرض مسرحي عربي في العام الماضي عن مسرحية «صدى الصمت».

وتابع السلمان: الفرقة كانت قد عانت من التكلفة المرتفعة لنقل ديكورات العرض المسرحي، فكانت مبادرة وزير الإعلام في تسهيل مهمة الفرقة وتوجيه أوامره لتذليل كل المعوقات من أجل إنجاح مهمة الفرقة وتأمين كل الفرص الحقيقية لتحقق إنجازاتها، وفي خط موازٍ كانت الجهود الجبارة للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة الذي يتابع كل التفاصيل الخاصة بمشاركة الكويت، حيث الذي قام بتسهيل كل الظروف الإدارية والمالية، فله ولفريقه الرائع كل الشكر، والشكر موصول للأمين العام المساعد القطاع الفنون د.بدر الدويش.

وأكد الفنان أحمد السلمان أن البروفات الخاصة بإعادة مسرحية «القلعة» انطلقت مجددا في مقر الفرقة، كما تم شحن ديكورات العرض الى الجزائر، وقال: سيغادر فريق المسرحية الى الجزائر اعتبارا من 10 الجاري، ومسرحية «القلعة» لن تمثل الكويت فقط، بل ستمثل المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي وهو بلا أدنى شك إنجاز وتحد إضافي.

والمعروف أن مسرحية «القلعة» من تأليف عبدالأمير شمخي وإخراج علي الحسيني وبطولة فيصل العميري وأحمد السلمان.