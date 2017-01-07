







عــــــادة ما يقصد الناس القــمم والأماكـــن المرتفعـــــة للتأمــــــــل والاستجمام والرياضــــة أو التحدي.. لكن كان لسلوكنا القمة هذه المرة هدف مختلف: الضحك والاستمتاع، ونحن نشاهد تصوير «مع حمد شو» في أولى حلقات موسمه الثاني التي ستعرض على شاشة «الراي» الليلة في الـ10 مساء بعدما سُجلت في الاستوديو الذي يقع على ارتفاع 55 طابقا في برج الحمراء الراقي في «كويت سيتي».

دعا حمد للمناسبة أصدقاءه وضيوفه واستقبلهم وسط ديكور مختلف جذريا عما كان عليه في الموسم الأول، إذ حل نوع من الترتيب والحداثة مكان زحمة الأثاث

حمد محاورا الشيخ محمد العبدالله (محمد هاشم)

القديم واستُعين بألوان زين «العالم الجميل» كون «زين» من رعاة البرنامج.

مر الوقت خفيفا ظريفا، ووفّق معدو البرنامج في اختيار أول ضيفين في الاستوديو وهما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله والفنانة أنغام، فضلا عن تقرير خارجي مثير مع الإعلامية فاطمة حسين حول قصتها الشهيرة مع رمي «البوشيه والعباءة».

أمطر حمد كل ضيوفه بأسئلة لا تخلو من الإحراج والاستفزاز أحيانا، لكن ما لن يشاهده الجمهور عبر الشاشة هو أخطاؤه وخروجه المحرج أحيانا عن النص الذي كان يدفع بالمخرج علي حسن إلى وقف التسجيل والإعادة.. وهذه الأخطاء تصلح بحد ذاتها إذا جُمعت مستقبلا كـ «شو» مكمّل.

ما قصة جاستن بيبر وسيلينا غوميز مع الشيخ محمد العبدالله؟ ومجوهرات أنغام «الفالصو»؟ وبماذا يرد أساتذة الجامعات على ذرائع وطروحات الطلبة وتأففهم؟ الأجوبة في حلقة الليلة من «مع حمد شو».

بالمختصر.. بين «قلم» و«شو» شاب مثابر وناجح اسمه «حمد» ويعرف جيدا طريقه إلى قلب الجمهور.

م.ح

المخرج علي حسن مسؤولة الانتاج ماريان داقسيان الفنانة أنغام سحرت الحضور





«توك شو» جماهيري ساخر

هو برنامج يندرج ضمن فئة التوك شو ويعتبر الوحيد من نوعه في الخليج يصنف كبرنامج جماهيري اجتماعي ترفيهي يتداول الأخبار الاسبوعية والأحداث المهمة في المجتمع بطريقة ساخرة.

طلبة جامعة «الخليج» يساهمون في البرنامج

في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، دعا حمد طلبة «الإعلام» في جامعة «الخليج» لمشاركته التجربة وكسب الخبرة العملية من خلال البرنامج فكان حضورهم لافتا.

ماذا يقول حمد؟

حصة اللوغاني

«السنة اللي طافت كانت فكرة البرنامج مجرد هواية وحلم يراودني من الطفولة «حلوة يراودني؟

لين يا اليوم اللي كنت مندمج ومستمع فيه اقرأ ردود أفعالكم وقفت عند هالجملة اللي كتبتها لي واحدة من المتابعات. وقتها حسيت الموضوع أكبر من مجرد هواية، الموضوع صار مسؤولية.

مسؤولية إعلامية اجتماعية وطنية، مسؤولية تقديم مادة اعلامية بعيدا عن البرامج التقليدية، مسؤولية استضافة ضيوف نفتخر بإنجازاتهم، مسؤولية اسعاد مجتمع كامل.

مع حمد شو، برنامج ترفيهي اجتماعي جماهيري، بفضل دعمكم وتشجيعكم جمعنا فيه بكل حب اسبوعيا فريق عمل فيه أكثر من 50 شخصا من الكوادر الشبابية الكويتية.

عشرات الضيوف من الكويت والخليج.

مئات من الجمهور داخل الاستديو.

آلاف من المتفاعلين بالسوشيل ميديا.

ملايين من المتابعين بالتلفزيون.

وفي الموسم الثاني، بنجتمع مرة ثانية اسبوعيا ونوعدكم بتقديم مادة يديدة مختلفة.. وبإذن الله نكون عند حسن ظنكم».

حمد العلي مع أفراد عائلته الحاضرين في التصوير

صورة مع ممثلي شركة زين أحد رعاة البرنامج

فرحة بالحلقة الأولى من الموسم الثاني

حمد متوسطا فهد العليوة وطلال الفصام د. عيسى العيسى وندا الديحاني وداود معرفي





مع محمد المؤمن ومع عمر العثمان





حمد مع بسمة سلطان عازفا الغيتار والساكسوفون أضافا أجواء مميزة خلال التصوير











