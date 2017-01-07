خلود أبو المجد

تنطلق الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي يوم الثلاثاء المقبل في مدينتا وهران ومستغانم في غربي الجزائر وتحمل هذه الدورة اسم المسرحي الجزائري الراحل عز الدين مجوبي وتشمل ١١ ورشة عمل متنوعة في فنون الأداء المسرحي وستكون الندوة الفكرية تحت عنوان «العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفة» بمشاركة ١٢٠ناقدا وباحثا من الوطن العربي، و ستتنافس مسرحية «القلعة» لفرقة المسرح الكويتي على جائزة «القاسمي» لأفضل عرض مسرحي في هذه الدورة، وذلك بعد فوز الفرقة بالدورة السابقة بجائزة افضل عرض عن مسرحية «صدى الصمت» تأليف الراحل قاسم مطرود واخراج فيصل العميري.

وهذا كانت اللجنة العربية لاختيار العروض المشاركة في مهرجان المسرح العربي، الدورة التاسعة - دورة عزالدين مجوبي، قد انهت أعمالها لاختيار العروض المسرحية العربية المؤهلة.

وقد تشكلت اللجنة من: د.لينا أبيض (لبنان)، خالد الطريفي (الأردن)، خالد جلال (مصر)، عزيز خيون (العراق)، د.نور الدين زيوال (المغرب)، حيث أعلنت العروض المشاركة في هذه الدورة وهي:

الثلث الخالي (إخراج تونس آية علي، تأليف محمد شواط، مسرح جهوي العلمة – الجزائر)، الخلطة السحرية للسعادة (تأليف وإخراج شادي الدالي، مسرح الهناجر – مصر)، القلعة (إخراج علي الحسيني، تأليف عبدالامير شمخي، المسرح الكويتي – الكويت)، خريف (إخراج أسماء هوري، تأليف فاطمة هوري، مسرح أنفاس – المغرب)، يا رب (إخراج مصطفى ستار الركابي، تأليف علي عبد النبي الزيدي.

منتدى المسرح التجريبي – العراق)، كل شيء عن أبي (إعداد وإخراج بوسلهام الضعيف عن رواية لمحمد برادة، مسرح الشامات، المغرب)، ثورة دونكيشوت (تأليف وإخراج وليد الداغسني، كلاندستينو – تونس)، العرس الوحشي (إخراج عبد الكريم الجراح، تأليف فلاح شاكر، الأردن).

أما العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في المهرجان، فهي: خريف (العراق)، دوخة (تونس)، المجنون (تونس)، الزومبي والخطايا العشر (مصر)، النافذة (سورية)، فندق العالمين (الجزائر)، زي الناس (مصر)، القراب والصالحين (الجزائر).