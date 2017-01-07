أكدت الفنانة نيكول سابا ان شهرتها وشهرة زوجها الفنان يوسف الخال ليست عائقا لهما، مشيرة الى أنها ستبقى مع زوجها حتى تصل الى «العكازة».

في حين كشف الخال انه يحتفل في هذه الأيام بمناسبة العام الخامس لزواجهما، وأشار الى ان سر نجاح زواجهما هو بعدهما عن بعض بحكم عملهما، وقال: «بغيب 3 أيام بالتصوير، وبتغيب هي كمان، في بيجامات عند نيكول مش شايفها»، أما سابا فقالت: «الغياب بين الشريكين مهم أحيانا يجعل العلاقة أقوى وفيها شوق كبير»، مشيرة الى ان فكرة الزواج ليس فكرة سهلة لكن كل شخص ممكن ان يتأقلم معها ويأخذها الى المكان الإيجابي.

وعلى صعيد آخر، أشار الخال، خلال استضافته هو ونيكول في حلقة من برنامج «لهون وبس» على قناة LBCI، الى ان زوجته لا تجيد الطبخ ومازحها: «ما فيني كمل الحياة ببطاطا مقلية وبيض مقلي»، فيما اشتكت سابا من فوضويته في ترتيب المنزل، كما كشف يوسف انه يغار على نيكول من المعجبين الذين يغمرونها كي يتصوروا معها، بدورها أشارت سابا الى انها لا تغضب اذا شاهدت مشهدا حميميا تمثيليا يقوم به زوجها في احد الأعمال.

وردا على سؤال حول «لو كان متزوجا نيكول ايام مشاركتها بفيلم «التجربة الدنماركية» وهل كان سيغار عليها؟»، رد الخال بمفاجأة، حيث أشار الى أنه كان على علاقة بنيكول عندما شاركت في الفيلم وقال: «تركنا بعض من وراه وقتها».

وقالت نيكول: «أول مرة واعدت فيها يوسف كانت قبل سنوات طويلة وقبل «التجربة الدنماركية»، مشيرة الى انهما لم يكن لديهما مانع وقتها في الزواج، وتابعت: «لكن لو ارتبطنا بوقتها يمكن ما كنا كملنا، ما كنا محققين كياننا وخبرتنا بشغلنا وبس صرنا متكاملين تزوجنا».