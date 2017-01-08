كشف الفنان الكويتي يوسف محمد لأول مرة عن الموقف الذي دفعه إلى اعتزال الغناء والتوبة في وقت مبكر من حياته، مشيراً إلى أن هذا الموقف جعله يخجل مما يفعله، ودفعه للاعتزال والتوبة إلى الطريق الصحيح.

وقال الفنان المعتزل يوسف محمد في لقاء أمس (الخميس) على قناة "روتانا خليجية": "كنت مرة أغني في حفلة، وكان بها أناس يشربون خمرا، وناس يعزفون ويرقصون، وناداني واحد من جماعتنا، وقال لي أنا عارف والدك، أنفق كل أمواله في الحج، وكان رجلا متدينا ما يترك صلاة في المسجد، وأنت جالس تغني".

وأضاف: "هذا الموقف خجلني، وصرت أراجع نفسي، لمتى راح اغني، وتساءلت ليش ما أتجه لكلام الله سبحانه وتعالى، بدل هذه الأشعار التي ألقيها".

وتابع: "قررت أن أبتعد عن الناس، وأدور أماكن معزولة، التزمت بالصلاة في المسجد الخمس فروض، وكان عندي صديق متدين شجعني على الالتزام بالدين، وزرع فيني بذرة التدين"، مشيراً إلى أنه يحفظ الكثير من سور القرآن الكريم، ويؤم المصلين في بعض الصلوات.