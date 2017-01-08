راح أكون مخرج منفذ لفيلم «٠٠٠» وهو للمهرجانات





بشار جاسم

المخرج الشاب حسين جواد الفودري يصور حاليا مسلسل «تعبت ارضيك» كمساعد مخرج وهي تجربة جديدة عليه بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» يقول جواد: «بدايتي بعد التخرج كانت في مسرحية «هذا هو الكويتي» للمخرج صالح الحمر وبطولة الفنان ولد الديرة وشهاب حاجية وسلطان الفرج ونخبة من الفنانين الشباب، وكنت وقتها ممثلا في هذا العمل وقدمت 3 كركترات، واستفدت وايد من التجربة الأولى لي بعد التخرج، والحمد لله كان الفنانون يرشدونني للشيء الصح ويعطونني ملاحظات بكل حركة أسويها والاشادات، ثم ترشحت من قبل اخوي وولد دفعتي الفنان عبدالرحمن الموسوي لمسلسل «تعبت اراضيك» للكاتب عبدالله الرومي والمخرج مناف عبدال، من بطولة عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، احلام حسن، ملاك الكويتية، طيف، حسين المهدي ونخبة كبيرة من نجوم الشباب، وكنت في هذا العمل مساعد مخرج ولكن استفدت الكثير والكثير ان كان من المخرج مناف عبدال او المخرج المنفذ عبدالله مشعل او مساعد مخرج اول حسن الشماسي وأيضا من كاست العمل من الممثلين ومدير التصوير علاء حوساني وجميع الكاست، وأحــب ان استغــــل تصريحـــي بـ «الأنباء» وأشكر استاذي وأخوي الكبير المخرج مناف عبدال على هذه الثقة الكبيرة اللي عطاني اياها بهذا العمل، وأتمنى اني كنت قد ثقته لأن صج كان لي اخ قبل لا يكون مخرج».

وتابع: «الحمد لله بعد مسلسل «تعبت اراضيك» انعرض على فيلم اسمه «000» للمخرج حسين دشتي، راح اكون فيه مخرج منفذ، وراح يكون الفيلم حق مهرجانات عدة، وربي يوفقنا يارب، ولا انسى ان اتوجه بالشكر لمدير القناة الثالثة عادل عطاالله ان وفر لي كل السبل علشان اخوض اول تجربة عمل لي مع المخرج مناف عبدال كوني مخرج لبعض البرامج والمباريات بالقناة الثالثة، وشكرا من القلب للداعمة الأولى للشباب جريدة «الأنباء» على هذه المساحة».