توفيت، امس الاول، الدكتورة المصرية نهاد صليحة أستاذة الأدب والمسرح بأكاديمية الفنون، وذلك بعد معاناة غير طويلة مع المرض.

ونشر نقيب الممثلين المصريين د.أشرف زكي صورة للراحلة عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، وكتب: «وداعا أستاذة الأجيال نهاد صليحة».

وشيع جثمان الناقدة المسرحية امس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور أسرة الراحلة وعدد من أصدقائها، والفنان صبرى فواز، سيد رجب، ونقيب المهن التمثيلية المصرية د.أشرف زكى، د.سيد خاطر.

جدير بالذكر ان الراحلة الدكتورة نهاد صليحة كانت احدى الفائزين بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016، حيث حصلت على جائزة في المجال (الفنون والآداب ـ دراسات في الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية)، لتميزها في الحركة المسرحية المصرية والعربية والعالمية، وإبداعاتها باستخدام مناهج النقد ما بعد الحداثة.