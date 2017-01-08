عبدالحميد الخطيب

«ممنوع الوقوف» عمل جديد تستعد الفنانة عبير أحمد للمشاركة في بطولته بجانب نخبة من النجوم منهم: خالد امين، حمد العماني، إبراهيم الحساوي، إلهام علي، محمد صفر، فهد باسم، ليلى عبدالله، رؤى الصبان، غديرالسبتي وغيرهم، وهو من انتاج «المجموعة الفنية» للمنتج والفنان باسم عبدالامير، وتأليف محمد الكندري واخراج علي العلي.



ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل في العديد من الشاشات الخليجية، وتدور فكرته حول عائلة بسيطة تعيش تحت سقف واحد، يتصارع افرادها بين الخير والشر، وتدور الاحداث في اطار من الأكشن والإثارة والغموض، تتخللها حكايات رومانسية.