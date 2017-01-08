استغلت الفنانة وعد فرصة وجودها في اليابان، حيث تمضي إجازة العام الجديد مع ابنتها الوحيدة حسناء، وأطلقت أغنيتها الجديدة «مدة طويلة» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

وأغنية «مدة طويلة» من كلمات الشاعرة سما وألحان فيصل الفهد، وهي تحكي، بحسب «سيدتي نت»، قصة امرأة تمنعها كرامتها من العودة إلى حبيبها الذي رجع إليها بعد غياب طويل، رغم حنينها الكبير إليه.

وكان آخر ظهور للفنانة وعد في زفاف الفنانة بلقيس، حيث شاركت في إحيائه وحرصت على نقل تفاصيل الحفل عبر حسابها على موقع «إنستغرام».

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة وعد كان أغنية باللهجة العراقية بعنوان «لك ما تريد» التي طرحتها خلال عام 2016.