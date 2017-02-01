سماح جمال

انتهى الموزع الموسيقي ربيع الصيداوي من توزيع أغنية جديدة يتعاون فيها مع الفنان وليد الشامي، من كلمات الشاعرة الميم وألحان فهد الناصر، وأشار الصيداوي الى أن الأغنية تميل الى الاجواء الرومانسية الهادئة، ويعتبر هذا التعاون الأول الذي يجمع الصيداوي مع الشامي بعد تعاونات سابقة في دعاية احدى شركات الاتصالات المتنقلة.

وكشف الصيداوي لـ «الأنباء» عن تعاونه مع الفنان الشاب ناصر الراشد في أغنية من كلمات عبدالله العماني وألحان فهد الناصر، وقال: نقدم من خلال هذا التعاون لون «الشيلات» بطريقة معاصرة وجديدة وبعيدة عن الطريقة التراثية التي اعتادها الجمهور، كما لفت إلى تعاونه مع الفنانة أسماء المنور في عمل خاص قريبا.

من ناحية اخرى، كشف الصيداوي ان العام سيشهد تعاونه للسنة السادسة على التوالي في أوبريت الدولة الذي يحضره صاحب السمو أمير البلاد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وحول الأسماء المشاركة، قال: هناك مجموعة من الأسماء اللامعة كالعادة أمثال الملحن القدير عبدالله القعود، فهد الناصر، احمد القطان، خالد المظفر، وعلى صعيد الكلمات هناك الشاعر القدير ساهر، ومنصور الواوان.

واكمل ربيع الصيداوي: هذا العام الاوبريت سيشهد نقلة من حيث الآلات التي سيتم استخدامها والايقاعات التي سنستخدمها، لذا قررنا ان يتم تسجيله في تركيا للمرة الأولى، بعدما جرت العادة على تسجيله في مصر، فالروح العامة ستكون مختلفة، حيث سنريد تقديم الايقاعات التراثية والشعبية ولكن بشكل يواكب العصر والتطور.