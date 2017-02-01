«تعى اشرب شاي» تجربة جديدة تخوضها النجمة المصرية غادة عادل في مجال البرامج بعد آخر البرامج التي قدمتها «أنا واللي بحبه»، وعنها قالت غادة، في تصريحات صحافية لها، إن سبب قبولها التجربة هو نوعية البرنامج المختلف والخفيف والبعيد عن البرامج التقليدية التي اعتادها الجمهور، وهي لا تعتبره تجربة سهلة، مشيرة إلى أنها ترددت كثيرا قبل الموافقة، خوفا من أن يأخذ البرنامج كل وقتها ويبعدها عن التمثيل، وهو ما جعلها ترفض العديد من العروض في السنوات الماضية.

من جانب آخر، تقف غادة عادل للمرة الأولى أمام «الزعيم» عادل إمام في تجربة «عفاريت عدلي علام»، وتقول إنها تعتبر هذا العمل حلما طال انتظاره، فهي من عشاق فنه وجمهوره الذي يحرص على مشاهدة كل أعماله، ملمحة إلى أنه كان من المقرر أن تشاركه عملا من أعماله أكثر من مرة، إلا أن أمنيتها لم تتحقق الى أن جاءها سيناريو «عفاريت عدلي علام»، فلم تتردد أبدا في الموافقة، معتبرة أن الوقوف أمام «الزعيم» شرف كبير بالنسبة لها وسيضيف إلى تاريخها الفني الكثير من الخبرة، غير أنها لم تخف أنها شعرت برعب وقلق شديدين من الوقوف أمامه، لكنه فور إجراء بروفتهما الأولى شعرت بتواضعه الشديد وبذله كل ما في وسعه ليخرج الجميع أفضل ما لديهم.

ومن المقرر أن تجسد غادة شخصية «جنية»، وتقول: «هي شخصية جديدة عليها تماما والسيناريو الذي كتبه يوسف معاطي أكثر من رائع والدور سيفاجئ الجمهور بطريقة كبيرة لم يتوقعه أحد»، ملمحة إلى أن تحضيرات الشخصية تطلبت فترة طويلة قبل التصوير، لأنها كانت تحتاج إلى مظهر خارجي معين لتقنع الجمهور بالشخصية من ملابس وتغيير قصة ولون الشعر حتى يشعر الجمهور بالمصداقية في كل تفاصيل الشخصية.

كذلك تقف غادة أيضا أمام الفنان أحمد السقا في تجربة أكشن جديدة تجسدها في «هبوط اضطراري» وتقول إنها المرة الأولى التي تقدم من خلالها الأكشن ما جعلها لا تتردد في قبول الدور فور قراءة السيناريو، كما أصرت أثناء التصوير على أن تقوم هي بكل مشاهد المطاردات التي تعتبرها من أصعب مشاهد الفيلم، وتضيف أنها تعتبر هذا العمل تحديا جديدا بالنسبة لها، خاصة أنها المرة الأولى التي تجسد فيها هذه النوعية من الأدوار.

ونفت غادة وجود أي خلافات مع تامر حسني كما تردد أخيرا بعد انسحابها من بطولة فيلمه السينمائي الأخير «تصبح على خير»، مؤكدة أنها وتامر تجمعهما صداقة قوية وأنها اعتذرت عنه بسبب انشغالها بتصوير مشاهدها في أحداث «هبوط اضطراري»، ولا توجد أي مشكلات بينها وبين أي أحد من فريق العمل، وتمنت لهم التوفيق والنجاح في تجربتهم الجديدة.