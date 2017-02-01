أطل الفنان فؤاد عبدالواحد على قناة العربية، وتحدث عن جديده الفني، كما تطرق إلى خلافه مع ابنة بلده الفنانة بلقيس، وقال: «هي ليست مشاكل، ولكنني اكتشفت أن بلقيس لديها مشكلة معي وليس أنا من لديه مشكلة معها، وهذا ما تسبب بكسر شيء في داخلي».

وأضاف فؤاد: «بلقيس لها حساباتها ومن حقها أن تقول وأن تتكلم ولكنني متضرر، هناك أمور حصلت وتكررت أكثر من مرة، وأنا لن أتكلم عنها، بل أترك الأمر لها لكي تتحدث هي عنها»، مشيرا إلى ان مشكلة حصلت مع بلقيس قبل أسبوع ولكنه رفض التحدث عنها، وقال: «ثمة شيء حصل قبل أسبوع، لن أتحدث عنه، لأنني وصلت إلى مرحلة لا أحب فيها التحدث عن هذا الموضوع».

وأكد أن فنانين كبارا تدخلوا لحل المشكلة مع بلقيس، وأضاف: «خلاص! ولا أحب أن أصل إلى مرحلة أقول فيها «سوري» بلقيس، والمحزن أنني اكتشفت بعد فترة، أنها هي من تعاني من مشكلة معي».

وعن إمكانية الصلح بينهما، أجاب عبدالواحد: «لم نصل إلى مرحلة المقاطعة وأنا أتمنى لها التوفيق، في النهاية هذا فن»، وأوضح: «لم يكن يوجد بيننا في الأساس تواصل شخصي ولكن كلانا في الوسط الفني، أنا أحييت قبل 4 سنوات حفل زفاف شقيقتها، ولكنني لا أعرف ما الذي حصل وربما هناك من يوصل لها كلاما عني، تماما كما كان يصلني كلام عنها ولكنني لم أكن أصدقه، ربما من كثر ما سمعت من حقها تزعل».