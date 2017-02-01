المسرح كان ولايزال المفضل عندي.. والغناء مجال صعب جداً

بيروت - بولين فاضل

قلة تجيد ما يجيده طوني أبوجودة وهو الذي يرسم ويقلد ويمثل ويغني ويقدم البرامج، وقلة تختزن في شخصها هذا الكم من المواهب وترتقي بها إلى الاحتراف والإبداع كما يرتقي طوني أبوجودة بشهادة عارفيه ومتابعيه.

طوني المصاب بخيبة أمل، عاد أخيرا إلى الرسم متعته الكبرى، وهو تحدث لـ «الأنباء» عن هذه العودة وعن أهدافه القريبة والخيبات، فإلى التفاصيل:

أنجزت أخيرا الرسوم التي صدرت في كتاب قصصي مصور مستوحى من المغامرات التي خاضها البطل اللبناني مكسيم شعيا لتسلق القمم السبع.. لم العودة إلى موهبة الرسم في هذا التوقيت؟

٭ هذا النوع من الرسم أحبه كثيرا وهو يعطيني متعة كبرى لكنني ابتعدت عنه نتيجة الأضواء وانشغالي بالتمثيل وتقديم البرامج، في الماضي وفقت بين الرسم والتمثيل إلى ان ابتعدت عن الرسم كثيرا، وبالتالي هذا المشروع جاء في أوانه ليعيدني إلى الأوقات الجميلة التي أمضيها في الرسم، المشروع متقن وقد نفذت رسومه بمستوى يضاهي طريقة العمل في أوروبا والعالم، والكتاب سيوزع في لبنان والعالم العربي والعالم كله.

تعود إلى الرسم هل لأن التلفزيون وتقديم البرامج خذلاك في مكان ما؟

٭ التلفزيون خيبة أملي الكبرى بعد الذي اختبرته أخيرا من عدم جدية وعدم ثقة وعدم احتراف من قبل العاملين فيه.

أما عدت تشعر بأن مكانك في التلفزيون؟

٭ في ضوء ما أراه لا مكان لي، وبصراحة أنا من انسحب لأنه إذا كان المطلوب على الشاشات على هذا النحو فأفضل الا أكون حاضرا، مع الأسف الانحدار على الشاشات تخطى المعقول وأشعر بأن زمن التلفزيون في طريقه إلى الانتهاء.

يعني طويت صفحة تقديم البرامج؟

٭ «ما بدي ضيع وقت» ولا جلد لي بعد اليوم على اقتراح الأفكار للتلفزيون، أساسا أكثر من نصف العاملين في التلفزيون يفتقر إلى الكفاءة ومتعد على المجال وحتى لو قدمت الأفكار للتلفزيون لم أعد أثق بأن العاملين فيه سيفقهون تنفيذها وترجمتها.

ماذا عن التمثيل المسرحي.. هل لايزال يرضيك؟

٭ أعد لعمل مسرحي كوميدي بمفردي وهو ما يعرف بالـ «Stand -up comedy» المسرح كان ولايزال المفضل عندي ويشبهني وحاليا أعمل على خط مسرحي مستقل عن الآخرين.

والغناء ألن تكرر تجربته بعد تقديمك أول أغنية خاصة؟

٭ الغناء مجال صعب جدا ويتطلب مني التعامل مع أشخاص لست معتادا على التعامل معهم، يعني هو يفرض ان أسلك خطا ليس خطي ولا يشبه شخصيتي أبدا فضلا عن ان اللون الذي أغنيه ليس اللون العربي الشرقي كي أعطيه كل وقتي وأؤمن به، يعني ليس بالضرورة أن أنجح بالقوة في الغناء الشرقي.

ندمت على خوض التجربة؟

٭ أبدا، أنا ضد الندم وأؤمن بأن الإنسان يجب أن يجرب كل شيء.

هل عرضت عليك المشاركة في برنامج «Dancing with the stars»؟

٭ عرضت علي المشاركة في الموسم الفائت لكن تمزقا في الظهر في حينه أدى إلى اعتذاري.

لكنك لا تمانع المشاركة؟

٭ أبدا لم لا؟ البرنامج جميل جدا والتجربة جميلة.

وكيف تجد زوجتك كارلا حداد كمقدمة للبرنامج؟

٭ «بتجنن كارلا» وأنا فخور بها، يكفي انها انتقلت في المهنة من مرحلة إلى أخرى وتقدمت ومازالت في صعود، «كلها على بعضها» موفقة جدا في البرنامج وهي تلاقي نجاحا والأكيد أنها تستحقه.