أغنية «سينغل» جديدة سترى النور و«للحين مشعل ما اختار اسم لها»

عبدالحميد الخطيب

من بلد الى آخر، تتنقل فرقة ميامي هذه الفترة، ناقلة معها فنها الذي احبه الكثيرون في الوطن العربي، مضيئة اسم الكويت في كل مكان، فهي «ميامي الكويتية» التي تتكون من النجوم «مشعل وخالد وطارق» الذين اضحوا مثالا يحتذى في التفاهم الشخصي والفني، فاخرجوا لنا اغنيات شهيرة يحفظها الجمهور عن ظهر قلب مثل «سكر زيادة، ياحلوكم، ملكش دعوة بيها، تسمحيلي بالرقصة دي، بستانس» وغيرها.

«ميامي» شاركت في بداية 2017 بعدد من الحفلات الجماهيرية ومنها حفل ضخم اقيم بالقرية العالمية في دبي، وسط حضور الآلاف من محبيها.

وفي هذا الصدد اكد عضو الفرقة خالد الرندي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان العام الحالي سيشهد نشاطا مكثفا لـ «ميامي» داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى انه يجري حاليا الاستعداد لطرح اغنية «سينغل» جديدة سترى النور بمجرد الانتهاء من تسجيلها، وعن اسمها قال: «للحين مشعل ما اختار اسم لها»، واكمل: الاغنية ستكون مفاجأة لجمهورنا العزيز، الذي نسعى دائما لان نرضيه بأفضل الأعمال الغنائية.

وأضاف الرندي: اتجهنا في يناير الماضي الى دبي، حيث التقينا هناك بجمهورنا في حفل بالقرية العالمية، والحمد لله كان ناجحا بكل المقاييس، ومن ثم احيت الفرقة الخميس الماضي حفلا ضمن بطولة قطر ماسترز للغولف في عامها العشرين بالدوحة، مستدركا: نحن نستعد للاحتفال بالأعياد الوطنية لبلدنا الحبيب الكويت، حيث تم الاتفاق على احياء حفل يوم 17 الجاري في سوق شرق ضمن احتفالات محافظة العاصمة بالأعياد الوطنية، ويشارك معنا اكثر من فنان، واردف: لا يمكن ان تمر الاعياد الوطنية من دون ان نشارك وطننا الفرحة، وفي الحفل سنقدم العديد من المفاجآت للحضور.

جدير بالذكر ان فرقة «ميامي» كانت قد شاركت نهاية 2016 في حفل بحديقة «الشهيد» في ختام حفلات مهرجان «التراث المعاصر للموسيقى» الذي نظمته أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» مع حديقة الشهيد، وقدمت مجموعة من اعمالها الفنية مثل «حبيبي أللي» و«يا عمري» و«الحمد لله وشفناكم» و«يا حلوكم» وغيرها وسط تفاعل كبير من الحضور.