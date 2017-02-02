خلود أبوالمجد

أقامت حديقة الشهيد بالتعاون مع «لوياك» أمسية شعبية كويتية أحياها الفنان سلمان العماري بصحبة فرقة «الماص» وسط حضور جماهيري كبير بمناسبة انطلاق موسم الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية الثلاثاء الماضي الساعة الثامنة مساء بساحة السلام بحديقة الشهيد.

استهل العماري وصلته الغنائية، التي أخذت طابع الجلسة الخليجية، بمجموعة من الأغاني المختارة من فنون الصوت والسامري واليماني والتي لاقت تفاعلا وانسجاما لدى محبيه، وقدم عدة أصوات بينها صوت عربي، ثم غنى «يامن هواه أعزه وأذلني، يا ليلة دانة، نسيم الصباح، وصوت شامي» تلاها بـ «سلمولي على اللي»، ثم قدم أغنية «على مسيري» التي شدا بها الكثير من المطربين بينهم أحمد فتحي، وغنى «تيه أفكاري غزال، يا ساري الليل يا جمال»، واختار العماري من الفن السامري «غفار الزلة الله يا دايم»، و«باكر يبينون» التي غناها الفنان الراحل راشد الجيماز، وغنى أيضا «من عدن سرنا اليمن» وهي من الفن القادري، أتبعها بـ «المحبة ولا شي» كلمات الشاعر اليمني حسين أبوبكر المحضار، واختتم العماري أمسيته بأغنية «البيض والسمر» التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق.

من جانب آخر، صرح مدير عام حديقة الشهيد يوسف البعيجان بأن هناك العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي ستشهدها الحديقة خلال العام 2017، هدفها دعم وإثراء الحياة الثقافية والفنية في الكويت، إلى جانب إطلاع وتذوق الجيل الشبابي للفنون الثقافية والأدبية والموسيقية، مبينا أن حديقة الشهيد تعد اليوم مركزا ثقافيا رائدا باحتضان الكثير من الأنشطة المتنوعة على مدار الموسم الحالي والمواسم اللاحقة.

جدير بالذكر أن العماري وضع اهتماما كبيرا في إعادة إحياء الحفلات الشعبية وغناء الفلكلور القديم كالصوت والنهمة والخماري، تبنيا لأهدافه الأدبية والثقافية وهو من أشد المعارضين لاستخدام الفن كأداة تجارية، فاتخذ أسلوبا وطابعا مميزين يتسم بالاهتمام بالكيف وليس الكم كمبدأ له، حيث يحرص على ان يكون كل ما يقدمه ذا قيمة ثقافية وأدبية تفيد برفع مستوى الموروث الشعبي لدى الشباب ومتذوقي هذا النوع من الفن.