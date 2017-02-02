انطلقت في الكويت صباح أمس الاربعاء أعمال الاجتماع الخامس عشر لمديري الاذاعة الاعضاء في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمناقشة جديد المؤسسة للعام 2017.

وفي مستهل الاجتماعات التي ترأستها الاعلامية البحرينية بدرية راشد العامر رئيسة البرامج بإذاعة مملكة البحرين بوصف مملكة البحرين رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، حيث نقلت في كلمتها تحيات وزير الاعلام في مملكة البحرين للمجتمعين، كما أكدت المكانة التي تحتلها مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ومسيرتها العامرة بالانجازات الاعلامية والتي تلبي طموحات أبناء دول المنطقة بوجود إعلام خليجي مشترك يعبر عن نبض أبناء المنطقة.

وخلال الاجتماعات، قدم مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك علي الريس تقريره عن أهم الاعمال الاذاعية التي حققتها المؤسسة خلال العام المنصرم، ومن بينها برنامج عن «السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي» وهو يتكون من 30 حلقة مدة الحلقة 15 دقيقة، وبرنامج «قصص خليجية» ومسلسل اذاعي درامي جديد، وبرنامج «صواري» وعدد آخر من الاعمال الاذاعية التي وجدت طريقها الى المحطات الاذاعية الاعضاء في المؤسسة.

كما أشار الريس في تقريره الى عدد من المشاريع الاذاعية في طور التحضير للعام الجديد ومنها مسلسل «قماشة جوجل» وهو مسلسل درامي خليجي جديد و«دمتم سالمين» وهي مجموعة رسائل درامية متنوعة الاهداف ومسلسل «حقوق الانسان في الاسلام» وهو مسلسل إذاعي باللغة الانجليزية.

هذا، ويشارك في الاجتماعات رئيسة البرامج في اذاعة مملكة البحرين بدرية العامر ومستشار المجلس الوطني للاعلام لشؤون الاذاعة والتلفزيون بدولة الامارات العربية المتحدة عبدالله الجنيبي ونائب مدير شبكة أبوظبي الاذاعية عبدالله الزعابي ومدير اذاعة الرياض عبدالله الزاحم ورئيس قطاع السمعي في سلطنة عمان محمد بن سعيد البلوشي ومدير اذاعة قطر محمد المهندي ومدير ادارة البرنامج العام باذاعة الكويت سعد الفندي ومدير مركز المعلومات والتوثيق الاعلامي بجهاز اذاعة وتلفزيون الخليج عبدالله القحط ورئيس قسم التعاون التقني والفني في الامانة العامة لمجلس التعاون سعود الزغيبي، بالاضافة الى وفد مؤسسة الانتاج برئاسة المدير العام علي الريس.