ترى الفنانة السورية تولين البكري التي تصف نفسها بالجريئة والصريحة أن اسمها الفني الذي يزيد عمره عن 26 عاما مظلوم من قبل شركات الإنتاج وفرص الظهور السنوية، حيث وجهت عتب محبة على هذا التقصير لشركات الإنتاج.

ولم تشارك تولين في الموسم الرمضاني الحالي سوى بعمل واحد حتى الآن وهو «سنة أولى زواج» الذي انتهى تصويره مؤخرا. وعن شخصيتها في المسلسل، قالت تولين، في تصريحات صحافية لها: أؤدي شخصية «ريما» المتزوجة من رجل ثري لتعيش مفارقات الحياة مع أختها المتزوجة من فقير الحال ولتترك الباب مفتوحا للإجابة عن سؤال، هل المال يجلب السعادة أم أن الحب وحده يجلبها؟ وستظهر تولين بالعمل بإطلالة أنيقة بعيدا عن البهرجة أو الكركتر والمبالغة بالشكل الخارجي لتبقى الطبيعية السمة الأكثر ملاصقة للشخصية. وأكدت تولين أن الموضة لا تلقى اهتماما كبيرا في حياتها، فهي تميل للكلاسيكية وللأسود والألوان الترابية، لافتة الى أن ما يليق بها يستهويها فقط بغض النظر عن ألوان الموضة وصيحاتها السنوية.

من جانب آخر، كشفت الفنانة التونسية دارين حداد عن تعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب الطقس البارد الذي تشهده مصر هذه الفترة.

وأصيبت دارين، التي تقيم في القاهرة، بدور برد شديد تسبب في عدم استطاعتها إخراج صوتها بأي شكل، حتى بعد أن تناولت كل المشروبات الدافئة، وهو ما جعلها تستغيث بأطباء «فيسبوك»، وكتبت على حسابها: «نداء عاجل لكل دكاترة «فيسبوك» الكريم.. الصوت عندي منعزل تماما عني، مع العلم اني شربت كل حاجة سخنة حتقولوها وعسل وفيتامينات وأدوية عشان البرد والصوت في غيبوبة والنهاردة اكثر.. ايه الحل أنا عندي شغل كمان يومين الله يحفظكم».

وبالفعل، انهال عليها جمهورها المتخصصون وغير المتخصصين بالتعليقات التي تعج بالنصائح عن كيفية علاج البرد وإعادة الصوت سريعا.