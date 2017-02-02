المنامة ـ مفرح الشمري

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اختتمت مساء امس الأول الدورة العاشرة لمهرجان أوال المسرحي الدولي بحضور مديرة الثقافة بمملكة البحرين الشقيقة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة ورئيس فرقة «اوال» عبدالله ملك ونائب رئيس فرقة المسرح الشعبي د.نبيل الفيلكاوي وذلك على خشبة مسرح الصالة الثقافية في المنامة.

وتضمن حفل الختام، الذي قدمه الفنان عبدالله سويد، عرضا مسرحيا بعنوان «كلاب لندن» من نتاج ورشة «الحكي والارتجال» اشرف عليها د.جمال ياقوت وشارك فيه عدد من الشباب الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، تدور احداثه حول حب المظاهر الذي في الغالب يجلب المتاعب والمصائب لصاحبه.

العرض كونه نتاج ورشة شبابية فيه العديد من الهنات في رؤيته الاخراجية رغم الجهد المبذول من الشباب على الخشبة سواء الممثلون أو الكورال.

وبعد ذلك القى رئيس لجنة التحكيم د.جمال ياقوت توصيات اللجنة من أهمها زيادة عدد الجوائز فبدلا من 6 جوائز «5 فردية وواحدة جماعية» تصبح 8 جوائز حتى تستطيع اللجنة التصرف، خصوصا ان هناك مشاركين يستحقون جوائز ولكن عدد الجوائز كان هو العائق.

ومن ثم أعلن د.ياقوت جوائز الدورة العاشرة لمهرجان أوال المسرحي العاشر والتي اكتسحتها مسرحية «سجل كلثوم اليومي» لدولة الامارات العربية الشقيقة والتي فازت بجوائز أفضل عرض متكامل وافضل مؤلف لكاتبها محمود أبوالعباس وافضل ممثلة للفنانة سميرة الوهيبي بينما فازت البحرين بجائزتين في التمثيل للفنان حسن العصفور وبالديكور لعبدالله يوسف وذلك عن مسرحية «الكراسي»، وفازت الكويت ممثلة بفرقة المسرح الشعبي التي شاركت بمسرحية «خازوق في الحفلة» بجائزة الاضاءة التي استحقها عبدالله النصار بجدارة حسب رأي اللجنة.