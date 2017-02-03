عبدالحميد الخطيب

أكد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رئيس مهرجان الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي د.فهد منصور الهاجري أن الدورة السابعة للمهرجان التي ستقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد عبداللطيف الفارس ستشهد تطورا ملحوظا بعد أن أصبح المهرجان واحدا من أهم المهرجانات الدولية في الوطن العربي، وهو ما دفع الكثير من الدول الغربية والأجنبية إلى السعي للمشاركة في المهرجان، مما منح لجنة المشاهدة الفرصة الأكبر لاختيار أفضل العروض وإتاحة الفرصة لشباب المسرحيين الكويتيين للتعرف على أحدث اتجاهات المسرح العربي والأوروبي.

وأكد الهاجري أن الدورة السابعة للمهرجان تتلقى الدعم غير المحدود من وزير التربية ووزير التعليم العالي إيمانا منه بأهمية الفنون بشكل عام والمسرح بوجه خاص في تنمية الوعي الجمالي لشباب الكويت.

من جانبه، أكد العميد المساعد ومدير المهرجان د.راجح المطيري أن دورة هذا العام تحمل شعار التنويع في الأنواع الدرامية المقدمة بما يمثل نقلة نوعية تختلف عن الدورات السابقة، مؤكدا ان الدول المشاركة من الوطن العربي في هذه الدورة هي مصر والمغرب ومن أوروبا ايطاليا وبولندا، بالإضافة إلى عرضين من الكويت يقدمهما طلاب المعهد.

وأضاف الراجحي أن الدورة السابعة ستشهد ورشاً تدريبية موازية لفعاليات المهرجان يقيمها أساتذة متخصصون بما يسهم في تنمية القدرات المهارية والفنية لطلاب المعهد وغيرهم ممن يرغبون في المشاركة بعد ان تقرر اقامة المهرجان في الفترة من 8 إلى 15 فبراير هذا العام على مسرح حمد الرجيب بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

جدير بالذكر ان ادارة المهرجان ستقيم مؤتمرا صحافيا الاحد المقبل في الـ 7 مساء في المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد منصور الهاجري والعميد المساعد مدير المهرجان د.راجح المطيري.