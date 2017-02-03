بشار جاسم

بعد «بنات الثانوية»، يلتقي الكاتب محمد النشمي مع المخرج سائد الهواري في عمل درامي جديد ضخم بعنوان «آخر المطاف» ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، حيث ان آخر اعمال النشمي في الموسم السابق هما «لك يوم» و«قلوب لا تتوب».

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» يقول: سعيد بعودتي للعمل مع المخرج سائد الهواري بمسلسل «آخر المطاف» بعد نجاحنا معا في مسلسل «بنات الثانوية» الذي عرض عام 2011، حيث ان قصة المسلسل تدور حول اسرار اسرة تقودها سيدة مجتمع مشهورة، لديها العديد من المساهمات والتبرعات في البلد وتكرم سنويا الامهات المثاليات، فهل هي ام مثالية داخل منزلها؟ وماذا يدور داخل اسوار هذا المنزل؟

ويتابع: كان عنوان المسلسل «سيدة المجتمع» وكان حبيس ادراج الرقابة الكويتية التي رفضت اجازته اكثر من مرة لجرأة الطرح الموجودة فيه، فهو يسلط الضوء على زوايا معتمة جديدة وآفاق لم يتم النظر اليها من قبل، حسب وجهة نظري كمؤلف، وأراهن وبشدة على هذا العمل الذي بذلنا جهدا كبيرا في تقديمه بشكل مغاير عما قدم في الدراما مؤخرا، والمسلسل من بطولة صلاح الملا، عبدالمحسن النمر، نور الكويتية، مشاري البلام، فوز الشطي، عبدالله الطراروة، فاطمة الحوسني، شيماء سبت، ابرار سبت وآخرين، وسيعرض ابتداء من شهر مارس على عدد من المحطات منها «osn» و«mbc».