الفندي: المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً ويفخر بها الشعب الكويتي

كعادتها، تميزت اذاعة الكويت في تغطية مراسم «رفع العلم» من مركز جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

وقامت اذاعة الكويت بتغطية مباشرة للحدث من مركز جابر الأحمد الثقافي، التي شهدت تغطية متميزة من قبل الإذاعة قبل انطلاق الانشطة وحتى الانتهاء وخصصت عدد من الفرق البرامجية التي تناوبت على التغطية من فرق إعداد وتقديم وفنيين ومخرجين.

وتم النقل من قبل اذاعة البرنامج العام، بانضمام جميع محطات اذاعة الكويت، بتعليمات من الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الشيخ فهد المبارك، ومتابعة من مدير ادارة البرنامج العام سعد الفندي.

من جهته، هنأ الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك، صاحب السمو بالذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، رافعا لمقامه السامي أسمى آيات التهنئة والولاء بالنيابة عن العاملين في قطاع الإذاعة، ودعا المبارك المولى سبحانه وتعالى ان يحفظ صاحب السمو وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ويبقيه ذخرا.

وقال المبارك: ان رفع علم الكويت في جميع أنحاء الدولة تجسيد حي لوحدة الوطن وتعبير صادق عما يكنه شعب الكويت من محبة صادقة لقيادتنا الحكيمة، موضحا ان علم الكويت يروي قصة وطن، فالعلم رمز الوطن الشامخ وعنوان مجده وعزته، وهو أمانة نتوارثها جيلا بعد جيل.

من جانبه، أعرب مدير ادارة البرنامج العام سعد الفندي عن تهانيه القلبية لصاحب السمو بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، رافعا الى سموه باسمه وباسم العاملين في اذاعة الكويت أسمى آيات التهنئة والتبريكات.

وبين الفندي ان الإذاعة تميزت قبل ايام بتغطية مراسم «رفع العلم» من قبل صاحب السمو من قصر بيان، واليوم الاذاعة تكمل تغطيتها للمراسم «رفع العلم» من مركز جابر الأحمد الثقافي، وان هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا وذكرى طيبة نحتفل بها سنويا يفخر بها الشعب الكويتي وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وهي تجديد للولاء.

وأردف: ان ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم جاءت حافلة بكل معاني التنمية ومواكبة تطورات العصر، حيث شملت هذه التنمية جميع جوانب الحياة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها تنمو وتزدهر تحت ظل قيادة سموه الحكيمة فإنجازات سموه يشهد لها الجميع منذ بداية العمل السياسي قبل سنوات طويلة وإلى يومنا هذا.