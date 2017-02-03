شاركت بعض الفنانات المصريات وفي مقدمتهن يسرا وإلهام شاهين في مسيرة «دعم التضامن العربي»، والتضامن مع النساء اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية، التي تنظمها منظمة المرأة العربية وجامعة القاهرة، وانطلقت داخل الحرم الجامعي.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، في تصريحات لها، إن المسيرة فرصة لتسليط مزيد من الضوء على ما تتعرض له النساء العربيات من صعوبات وتحديات وللدفاع عن حقوقهن، وتعزيز قدراتهن للمشاركة في صنع تضامن عربي حقيقي، لما للمرأة العربية من دور في ذلك ومستقبل أفضل للوطن العربي.