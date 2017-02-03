«أنا بحبك وبحب فنك» بهذه الجملة افتتحت الفنانة شيرين عبدالوهاب حلقتها الثالثة من برنامجها «شيري ستوديو»، الذي يعرض على قناة «DMC» المصرية، وهذه المرة لم تعتمد شيرين على صداقتها كما فعلت في الحلقة الماضية، فكان اللقاء مع الفنان إياد نصار، حيث بدأت الحلقة بالإعراب عن حبها الشديد له، ومن ضيوفها أيضا محمد عساف الذي لطالما أعلنت شيرين دعمها له أثناء وجوده في برنامج «أراب آيدول»، ما أثار حفيظة الفنان أحمد جمال، حيث صرحت شيرين وقتها بأنها تشعر بأنه لايزال صغيرا في السن بعكس عساف.

وقالت شيرين إنها تحب في إياد تجاعيد وجهه التي تجعله مبتسما طوال الوقت، وبدأ اللقاء بسؤالها إياه عن بداياته الفنية، فأكد أن الشهرة الحقيقية لأي فنان تبدأ في مصر، وأن عائلته تتعجب من إتقانه اللهجة المصرية، ولكن يعود الفضل في ذلك إلى زواجه بامرأة مصرية، حيث كشف أن علاقته بزوجته بدأت مصادفة وهي تعرف كل علاقاته قبل الزواج وتساعده في تفاصيل حياته اليومية وعمله ايضا.

وعما إن كان شخصا رومانسيا، قال إنه ليس مثل شخصية «سليم» التي قدمها في مسلسل «أريد رجلا»، فهو ليس رومانسيا، وأن المشكلة الرئيسية دائما بين الرجل وزوجته عموما هي أن المرأة تهتم بالتفاصيل أكثر من الرجل.

وعن الاشياء التي تخيفه في حياته، قال «الظلام» وأن يكون في مكان غامض، معترفا بأنه ينام على كنبة بجوار التلفزيون عندما يكون وحده في المنزل، مشيرا إلى أنه دائما يشعر بحيرة وأزمة وأن عليه اختيار قرار تجاه أعماله لأنه ملتزم بتقديم أعمال بجودة معينة، وتابع بأنه يتمنى تجسيد شخصية الملحن بليغ حمدي، لكونه شخصية ثرية دراميا ولها تأثير تاريخي على المستوى العربي، وكشف عن أنه يستعد لعمل ينتمي للتيمة النسائية مع المخرج حاتم علي.