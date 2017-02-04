أوقات العمل في منافذ البيع تبدأ من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساء

أنهت شركة «ديفرنت تولز» كافة التفاصيل الخاصة بعروض مسرح مصر بقيادة الفنان المصري اشرف عبد الباقي في الكويت خلال احتفالات فبراير الجاري وذلك على خشبة مسرح صالة التزلج حيث وضعت اللجنة المنظمة كل التفاصيل الخاصة بالعروض المسرحية التي تحظى بمتابعة وجماهيرية كبيرة في الوسط الشعبي المصري والعربي عموما لما يتضمنه من جودة فنية عالية اضافة الى وجود نخبة من الشباب الصاعد بقوة في عالم الفن والذي فرض نفسه على ساحة الفن المصري والعربي في الفترة السابقة.

واعلنت اللجنة المنظمة عن اماكن بيع التذاكر والتي ستكون متاحة امام الجماهير عامة لشرائها وحجز مكان في العروض المسرحية حيث قالت إن التذاكر ستكون متوافرة في جمعية الجابرية وجمعية الروضة وحولي بشارع تونس وفرع هاتف 2000 بمول 360 وايضا فرع هاتف 2000 بالسالمية شارع الخنساء وفرع هاتف 2000 بالفروانية اضافة الى جمعية الفروانية وجمعية السالمية والرمال مول في منطقة الفحيحيل.

وأكدت اللجنة المنظمة على ان اوقات العمل في منافذ البيع تبدأ من الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء امام الجمهور لاقتناء التذاكر الخاصة بالعروض في كل الاماكن سابقة الذكر.

وفي اطار التسهيل على الجمهور الراغب في الحضور فقد اعلنت اللجنة المنظمة عن امكانية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني www.7flat.com