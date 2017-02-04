أكثر من 250 فيلماً تم تسجيلها حتى الآن خلود أبوالمجد

شدد مدير مهرجان الكويت السينمائي عبدالله العثمان على اهمية اقامة المهرجان واصفا اياه بانه «بوابة الى العالمية» حيث سيحتفي المهرجان بجديد السينما العالمية.

وأكد في تصريح صحافي أن الاقبال المتزايد على التسجيل في اعمال الدورة الاولى للمهرجان تجاوز الـ «250» فيلما تمثل احدث نتاجات السينما العالمية في مجال الافلام التسجيلية والوثائقية الطويلة والقصيرة منها حيث ستخصص الدورة الاولى من هذا المهرجان لتلك النوعية من النتاجات السينمائية على ان تنطلق اعمال الدورة الثانية للافلام الروائية.

واضاف: التحضيرات تتواصل لاطلاق اعمال الدورة الاولى لمهرجان الكويت السينمائي والذي سيقام في الفترة من 17- 21 مارس المقبل والمهرجان سينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويتضمن عدة فعاليات وعروض وندوات سينمائية محلية وعربية وعالمية واستطيع القول بأنه ومنذ فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الدورة الاولى تجاوز عدد الافلام المشاركة «250» فيلما وهو بلا ادنى شك انجاز لم يكن له ان يتحقق لولا المكانة المرموقة التي يحتلها اسم الكويت على جميع الاصعدة بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.

واستطرد قائلا: المهرجان يمثل منصة للانطلاق صوب العالمية ويعد خطوة لتحقيق مستقبل مشرق للسينما الكويتية، ويشكل حراكا سينمائيا ثريا من خلال احتضان الكثير من التجارب السينمائية المحلية والعربية والدولية، إلى جانب إقامة عدة أنشطة وفعاليات وحضور ضيوف، مؤكدا أن المهرجان يحمل شعار «السدرة»، التي ستكون حاضرة عبر الجوائز الممنوحة للفئات الثلاث الفائزة.

وتابع: انطلق تحرك اللجان الخاصة بالمهرجان منذ مطلع ديسمبر الماضي وتم تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد استقبال المشاركات وتشكيل لجنة التحكيم وتوجيه الدعوات لعدد متميز من اهم الشخصيات السينمائية من بينها عدد بارز من نجوم السينما العربية بالاضافة لعدد من المخرجين والمنتجين وايضا اهم نقاد السينما العالمية والذين يمثلون صحفا ومطبوعات عالمية واسعة الانتشار.

وأشار العثمان قائلا: لعله من حسن الطالع ان تنطلق اعمال الدورة الاولى لهذا العرس السينمائي الكويتي الهام من خلال واحد من اهم المرافق التي تم انجازها في كويتنا الغالية الا وهو مركز جابر الأحمد الثقافي «دار الأوبرا»، كونه أصبح معلما حضاريا وثقافيا وسياحيا وترفيهيا في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق مجموعة من العروض السينمائية على هامش المهرجان والموجهة للعائلة والطفل، ترسيخا وتعزيزا لأهداف وقيم المهرجان في تقديم الرسائل الاجتماعية والثقافية الهادفة وستكون عروض وفعاليات المهرجان مفتوحة امام الجميع.

وفي ختام تصريحه أشاد مدير مهرجان الكويت السينمائي عبدالله العثمان بالدعم والرعاية الكبيرين من قبل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود الصباح، بالاضافة الى الاهتمام البالغ من لدن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة وأيضا كل من الامين المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش، والأمين المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي اللذين لا يبخلان بالدعم والاهتمام والمتابعة لكافة التفاصيل بهذا الحدث الفني المرتقب.