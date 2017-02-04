وصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الأربعاء الماضي الى مطار القاهرة على خطوط طيران الشرق الأوسط في رحلتها القادمة من بيروت، حيث طال انتظارها قبل الخروج من المطار للتوجه الى الفندق.

وذكرت تقارير صحافية ان وهبي انتظرت طويلا في مطار القاهرة بسبب إجراءات الجمارك على نقطة الوصول في المطار، ولاسيما أنه كان بحوزتها العديد من الحقائب، وقد مكثت هيفاء ما يقرب من ساعة حتى انتهت إجراءات الجمارك الخاصة بحقائبها.

من جانب آخر، ذكرت التقارير ان هيفاء قد تعاقدت قبل ايام قليلة مع المنتج محمد السبكي على فيلمها الثالث الذي لم تتضح تفاصيله بعد، فيما سيتولى مسؤولية إخراجه وائل إحسان، ومن المنتظر أن تعقد هيفاء العديد من جلسات العمل في الايام المقبلة مع السبكي لبدء الاستعدادات والتحضيرات الأولية للعمل، بينما سيجري السبكي التعاقد مع باقي طاقم العمل خلال الاسبوع المقبل.

وقد طلبت وهبي من المنتج ياسر سليم تأجيل مسلسلها الجديد الذي سبق أن تعاقدت عليه والذي كان من المقرر أن تخوض به السباق الدرامي في رمضان المقبل، والمسلسل من إخراج سمير سيف، مؤكدة، في تصريحات لها، أن الوقت غير كاف لإنهاء تصويره من أجل عرضه في رمضان ومن الأفضل أن ينتظر الى رمضان 2018، فيما فشلت محاولات سليم لإقناعها بغير ذلك، خاصة أن سيناريو العمل لم يكتمل بعد.