أميرة عزام

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اوضح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد يوسف مصطفى خلال لقائه بـ «الأنباء» اهمية القطاع الذي استحدث مؤخرا ويقود المشهد الاعلامي على المستوى الاقليمي والدولي مؤكدا انه اصبح الصوت الاعلى في التأثير الاجتماعي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما دور قطاع الاعلام الجديد اليوم؟

٭ تكمن اهميته بمواكبة التواصل الاجتماعي مع رسالة التوصيل المرئي والصوتي والمقروء، وهي صاحبة الصوت الاعلى اليوم في التأثير الاجتماعي.

ما الاعلام الجديد؟

٭ هو كل ما يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي من وسائل بحث ومواقع الكترونية من خلال شبكة عالمية تختصر الزمن وتقصر المسافات فاليوم العالم كله قرية صغيرة من خلال الاعلام الاجتماعي.

هل هناك برامج تقدم على اليوتيوب والانستغرام؟

٭ نعم كلها تتبع الإعلام الجديد كما ان كل ما يعرض على تلفزيون الكويت يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا لا تكون هناك برامج خاصة للإعلام الجديد؟

٭ هذه إستراتيجية بدأنا بها فلدينا اليوم إدارة الخدمات الإعلامية وهي معنية بالمؤتمرات وورش العمل المقامة بالكويت وتحمل اولوية على مستوى القطاع فهذه الخطوات مع مؤسسة المجتمع المدني، كما اننا معنيون بأن ننشر هذه الثقافة، المميزة فالإعلام دائما هو من يقود المشهد الإعلامي والسياسي والثقافي.

هل هناك توجه لنشر افكار جديدة تخص المجتمع العربي ككل؟

٭ بالطبع، فالكويت جزء من الوطن العربي وعضو فاعل في منظومة التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية ونريد ان نؤسس مرحلة جديدة من الفكر الذي يجب ان يصل الى كل افراد وشرائح المجتمع الكويتي.

هل هناك خطة لبرامج معينة لهذا الموضوع؟

٭ الهدف اولا ان نرفع شأن وسمعة الكويت في جميع المجالات لتسليط الضوء على خدمات الكويت خاصة في المجال الإنساني والاجتماعي والرياضي، وآن الأوان ان نغير من الإستراتيجية التي كانت موجودة طيلة هذه السنوات إلى إستراتيجية تتوافق مع التقنية الحديثة وفكر الشباب.