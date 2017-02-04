كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عددا من الأسرار الشخصية الخاصة بحياتها التي لا يعرفها عنها الجمهور، وقالت حورية إنها عاشت طفولة بائسة لأن والديها انفصلا وهي في عمر اليومين، وسبب لها ذلك صدمة وهي في عمر الطفولة ولم تكن وقتها تفهم معنى انفصال الزوج والزوجة، مؤكدة أن فرصتها لتكون أماً أصبحت مستحيلة، وأنها ستقوم باستئصال الرحم، وأشارت الى أن ما يحدث لها حالة وراثية حدثت لشقيقتها من قبلها وكذلك لجدتها.

وعن الاعوجاج في أنفها، قالت فرغلي: «للأسف تنقصني عملية واحدة سأضطر لإجرائها، فقد وصل بي الأمر حدا لا أستطيع معه التنفس بشكل طبيعي، بحيث أتنفس من فمي بسبب خطأ طبي ما زلت أدفع ثمنه حتى الآن، والعملية الأخيرة سأجريها في مصر ولن أسافر إلى الخارج مرة أخرى، ويحزنني كثيرا كلام البعض عن أنها عمليات تجميل، فأنا في الحقيقة لا أحتاج الى تجميل، وكنت ملكة جمال مصر.. فماذا بعد»، لافتة في حوار مع مجلة «لها» إلى أن أكثر ما تكرهه في الرجل بخله، وأنها تعشق السفر للجونة، وأن أكبر صدمة تعرضت لها خيانة صديقة لها بعد علاقة استمرت 25 عاما.

وقالت حورية إنها ندمت على مسلسل «دكتور أمراض نسا»، وقابلت الفنان مصطفى شعبان في الحج ولم تتحدث معه، لافتة إلى أنها رفضت المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «حكايات بنات» بعد اعتزال ريهام أيمن.