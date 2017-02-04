حسم النجم تامر حسني مصير مسلسله المنتظر مع النجمة ياسمين عبدالعزيز لموسم دراما رمضان المقبل، وأعلن رسميا تأجيل المشروع برمته حتى موسم لاحق، معتذرا لجمهوره بحجة احتياج المسلسل جهدا أكبر لتحضيره بالشكل اللائق، وكانت المفاجأة أن ياسمين عبدالعزيز نشرت عكس كلام تامر، وأكدت مشاركتها في ماراثون رمضان!

وحسم تامر الشائعات المنسوبة إلى فريق عمل المسلسل حول وجود خلافات بينه وبين ياسمين واحتمال إلغاء المشروع برمته، وكتب عبر حسابه الموثق في موقع «فيسبوك»: «نهاركم عسل بإذن الله، للأسف مسلسل رمضان القادم محتاج لوقت كبير جدا لتحضيره، ولكبر حجم المسلسل وتفاصيله مش هنلحق رمضان 2017 فتم تغيير خطة العمل ككل».

وأضاف: «يعني معنديش مسلسل السنة دي، بس انتظروا فيلم «تصبح على خير»، اللي بعتبره بمنزلة محطة جديدة في حياتي كممثل ويارب يعجبكم».

ولم تنشر ياسمين عبدالعزيز اعتذارا مماثلا، وإنما نشرت صورة حديثة لها، واكتفت بالتعليق عليها قائلة: «مسلسل ياسمين عبدالعزيز.. رمضان 2017 دعواتكم بالتوفيق»، من دون أن تكشف عن تفاصيل العمل المنتظر، ولكن المؤكد أنه من دون تامر حسني، وقد تتعاون مع المخرج محمد سامي.

يذكر أن ياسمين وقعت في الأساس لتقديم مسلسل لرمضان 2017 هو الأول لها كبطلة أولى، واقترح عليها المنتج دمج مسلسها بمسلسل آخر لتامر حسني، خصوصا أنهما لم يتعاونا سابقا في أي عمل فني، وتم تشكيل ورشة كتابة لتقديم مسلسل من 30 حلقة منفصلة متصلة على غرار مسلسل «هو وهي» من كتابة الشاعر أيمن بهجت قمر، ثم انضم إليه المخرج خالد جلال، إلا أنه مع جلسة التحضير الأولى تم رفض العمل.