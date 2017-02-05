أميرة عزام

amira3zzam@

في فكرة جديدة لعرض المواهب الفنية والأدبية، قال الأديب الكاتب محمد القلاف لـ«الأنباء» ان «بستان قلم» كتاب يضم إبداعات الشباب من جميع ارجاء الوطن العربي ليجمع خلال صفحاته التعريف ونماذج لعدد من الموهوبين الجدد فنيا من مختلف هواة التمثيل والغناء والموسيقى والرسم والأدب والشعر..الخ.

وعن اطلاق الفكرة، قال القلاف: بعد ما شهده الوطن العربي من خراب وتدمير بسبب ما سمي بالربيع العربي ازدادت موجة الإحباط لدى المبدعين، ما جعل بعضهم يميل إلى التطرف الفكري، لذلك ومن منطلق الواجب نحو المجتمع وجد أن الفن والأدب هما وسيلتنا لتعزيز الثقة لدى الشباب لتحقيق ذاتهم بما يملكون من مواهب، ما يمكن ان يؤدي لاحقا الى خلق فرص عمل لدى الشباب الموهوبين من خلال تعزيز الثقة لديهم بإنجازاتهم الفنية والأدبية، فحين يجدونها قد جمعت ونشرت بشراكة منهم سيجدون أكثر في سعيهم من أجل أن يكونوا فاعلين في المجتمع.

وتابع محمد القلاف: ان ابرز المعوقات في طرح كل فنان او اديب لموهبته هو تكلفة اقامة معرض فني أو طباعة كتاب وتوزيعه، خاصة ان الجميع ليس قادرا على بذل المال في ذلك فجاءت الفكرة بنظام الشراكة بحيث يشارك الموهوبون بوجودهم في كتاب واحد يتحمل الجميع طباعته وتوزيعه وإقامة المنتديات الثقافية بمختلف بلدان الوطن العربي، مختتما بتوقعه للمزيد من الدعم بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتستمر المبادرة وتحقق الهدف الجميل الذي أعدت من أجله.