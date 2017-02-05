تخطى كليب أغنية «ظالمة» لعبدالفتاح الجريني وجميلة البداوي مليون مشاهدة، بعد طرحها الفترة القليلة الماضية من قبل شركة بلاتينوم ريكوردز للصوتيات والمرئيات عبر قناتها في موقع «يوتيوب».

وتنتسب الأغنية إلى أحدث أفلام نجم بوليوود شاروخان الجديدوالذي يحمل اسم «راييس»، وتعد النسخة العربية من أغنية الفيلم الهندية.

وتعد «ظالمة» العمل الثاني الذي يجمع الجريني بشاروخان، بعد نجاح أغنية «جابرا فان» في نسختها العربية، و«ظالمة» تحمل كلمات الأغنية الأصلية نفسها، وتم تسجيلها بدبي في يومين.

يذكر أن عرض فيلم «راييس» انطلق في القاعات السينمائية العالمية 25 يناير الماضي.