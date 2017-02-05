لم أبتعد عن الدراما وأحرص على التواجد من خلال أعمال فيها رسالة ويستفيد منها المشاهد

عبدالحميد الخطيب

تستعد دور العرض السينمائي في الكويت لاستقبال الفيلم المحلي «المخيم»، من تأليف وإخراج نواف العازمي، وإنتاج شركة «بيرفتو العالمية» وبطولة عبدالرحمن العقل، رامي العبدالله، بدر الشرقاوي، نواف النجم، محمد الوادي، هدى صلاح، ابو جفين وغيرهم، وضيف الشرف الفنان القدير جاسم النبهان.

وفي هذا الصدد، قال الفنان رامي العبدالله: سيتم عرض الفيلم ابتداء من الخميس المقبل، وهو يدور في إطار من الإثارة حول جريمة غامضة وتتشابك الخطوط وتتوالى الأحداث المليئة بالمفاجآت، مستدركا: بعد فترة السبعينيات والثمانينيات التي عرضت فيها افلام مهمة مثل «بس يا بحر» و«الصمت» وغيرهما، يأتي «المخيم» أول فيلم سيغير تاريخ السينما الخليجية.

واضاف: الكويت رائدة بالفن وكثيرا ما يتم سؤالي اين نحن من السينما؟ فما يتم تقديمه حتى الآن تجارب عادية وتميل الى المسلسلات التلفزيونية من حيث الصورة والاخراج والصوت، ولكن في «المخيم» الموضوع مختلف، فقد جمع الفيلم عناصر الفن السابع، وسيستمتع الجمهور الكويتي بعمل راق فيه الابهار البصري والسمي، ناهيك عن القصة الجميلة المليئة بالاثارة والتشويق.

وعن سبب ابتعاده عن الشاشة لفترة طويلة، رد: لم أبتعد ولي اعمال يتم عرضها سنويا لكن على «OSN» المشفرة وهذه القناة لا يشاهدها الكثير من الناس، لذلك قررت ان أتجه الى القنوات المفتوحة الفترة المقبلة، مشددا على انه يحرص دائما على التواجد من خلال اعمال فيها رسالة ويستفيد منها المشاهد وتحترم العادات والتقاليد العربية، واعدا بالعديد من المفاجآت في القادم من الأيام.