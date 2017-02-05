يقدم الإعلامي جاسم العبوة برنامجه الأسبوعي الجديد «دكتوري» عبر اثير «نبض الكويت 88.8FM» وذلك كل يوم أحد من الساعة 8.30 الى 9.30 مساء.

ويستضيف البرنامج نخبة من الاطباء والاستشاريين في مختلف تخصصاتهم الطبية وذلك للرد على استفسارات المستمعين، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح الطبية الاسترشادية للجمهور من المستمعين.

من جانبه، أكد العبوة أن «دكتوري» يرمي إلى تعزيز القيم الصحية وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض، لافتا إلى أن البرنامج سيحرص منذ انطلاقته على استضافة نخبة من الاطباء على جميع المستويات، متمنيا أن ينال برنامجه الجديد إعجاب المستمعين.

جدير بالذكر ان برنامج «دكتوري» من إخراج ياسمين ومن إعداد غدير مياعي ومشاركة فريق العمل عذبي النيباري وزبيدة.