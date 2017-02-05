عبدالحميد الخطيب

تعقد إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية في السابعة من مساء اليوم الاحد، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي التي ستقام في الفترة من 8 حتى 15 الجاري بمشاركة عربية وأجنبية.

ويعقد المؤتمر بحضور رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد منصور الهاجري والعميد المساعد مدير المهرجان د.راجح المطيري، وحشد من وسائل الإعلام المحلية، حيث سيتم الكشف عن الأنشطة المختلفة التي ستصاحب المهرجان هذا العام.

جدير بالذكر ان دورة المهرجان هذا العام تحمل شعار «التنويع في الأنواع الدرامية المقدمة»، ويشارك فيها فرق عربية من مصر والمغرب ومن أوروبا ايطاليا وپولندا، بالإضافة إلى عرضين من الكويت يقدمهما طلاب المعهد المسرحي.