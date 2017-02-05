مفرح الشمري

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بعد أن قدم مدير مهرجان الكويت السينمائي عبدالله العثمان استقالته للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشكل مفاجئ، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس محمد العسعوسي أن المهرجان سيقام في موعده المقرر من 17 إلى 21 مارس المقبل لأنه مهرجان يحمل اسم الكويت ومن تنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وليس مهرجانا لأشخاص.

وعلق على استقالة العثمان بانها أمر يتعلق به شخصيا، وان أعضاء لجنة إدارة المهرجان مستمرون في عملهم ضمن آلية العمل المتبعة في المجلس لإقامة المهرجانات.